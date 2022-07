«Chad» wird nicht mehr bei TBS laufen

US-Fernsehen

Die zweite Runde ist bereits abgedreht, das Format wird aber nach der Neuausrichtung nicht mehr gesendet.

Nasim Pedrads Comedy-Seriewurde wenige Stunden vor der Ausstrahlung von Staffel zwei am 11. Juli aus dem Programm von TBS genommen, wie ein Sprecher des Senders dem Branchendienst ‚Variety‘ bestätigte. Dem Sprecher zufolge sucht TBS nun nach "dem richtigen Zuhause" für die Serie. Da die Nachricht am Tag der geplanten Premiere kommt und bereits ein Trailer veröffentlicht wurde, ist es klar, dass zumindest ein großer Teil, wenn nicht sogar die gesamte Staffel, gedreht und produziert wurde.Die Absetzung von «Chad» ist ein Zeichen für den anhaltenden Niedergang von Drehbuchinhalten bei TBS und TNT. Wie ‚Variety‘ im April berichtete, haben die zu Warner gehörenden Kabelsender die Entwicklung aller neuen Drehbuchprojekte infolge der Fusion mit Warner Bros. Discovery gestoppt, so dass bereits beliebte Serien wie «Snowpiercer»" in der Schwebe hängen."Da wir weiterhin Inhalte bewerten und eine neue Strategie für unser Netzwerk umsetzen, können wir nun mitteilen, dass Staffel zwei von «Chad» nicht auf TBS ausgestrahlt wird", heißt es in der Erklärung. "Wir untersuchen proaktiv verschiedene Optionen, um das richtige Zuhause für die Serie zu finden. Wir feiern und danken Nasim Pedrad, der leidenschaftlichen Schöpferin, ausführenden Produzentin und Hauptdarstellerin der Serie, dafür, dass sie eine mutige, unerwartete Coming-of-Age-Geschichte mit Herz und Humor erzählt hat. Wir danken auch der ausführenden Produzentin Oly Obst, dem Co-Showrunner Max Searle und der gesamten Besetzung und Crew von «Chad» für ihre kontinuierliche Zusammenarbeit und wünschen allen weiterhin viel Erfolg."