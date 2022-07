Blockbuster-Battle

Auf Schokolade als Nascherei können sich wohl die meisten einigen, doch hilft das auch bei der Film-Wahl? Oder darf es mehr Action mit «Godzilla» oder Musik bei «I Still Believe» sein?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Hochemotionaler Musikfilm des namhaften Regie-Duos Andrew und Jon Erwin: Der Musiker Jeremy verliert sein Herz an die bezaubernde Melissa. Doch die Beziehung des jungen Paares wird auf den Prüfstand gestellt, als Melissa eine tragische Diagnose erhält. Jeremy unterstützt seine junge Freundin in dieser schweren Zeit und macht ihr sogar einen Heiratsantrag. Doch wenig später wird die Hoffnung der beiden auf eine gemeinsame Zukunft erneut getrübt. Vor zwei Jahren kam der Musikfilm in der Quotenmeter-Kinokritik nicht gut weg: „Christlicher Propagandakitsch im Gewand eines romantischen Jugenddramas – so schön das alles auch aussieht und klingt, alles andere ist nur schwer erträglich.“Quotenmeter.de: 2Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 4IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Bildgewaltige Fortsetzung des Monsterabenteuers "Godzilla" von 2014: Der Öko-Terrorist Alan Jonah möchte die Titanen auf der Erde entfesseln und entführt deshalb die Wissenschaftlerin Dr. Emma Russell, die ein System erschaffen hat, um mit den Urzeitmonstern zu kommunizieren. Als in der Antarktis daraufhin der dreiköpfige Drache King Ghidorah freikommt, taucht Godzilla auf, um seinen Erzfeind zu bekämpfen. Die Quotenmeter-Kritiker hatten sich vom Kinofilm vor drei Jahren etwas mehr erhofft und fragte, wessen Nerv das streckenweise im Vordergrund stehende Drumherum an Staub, Funken und Strahlen bei der Monster-gegen-Monster-Action eigentlich treffen sollte.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)Geheimnisvolles Drama nach einem Roman von Joanne Harris: Vianne will mit ihrer Tochter in einer kleinen französischen Provinz ein neues Leben beginnen. Als sie mitten in der Fastenzeit eine Chocolaterie eröffnet, zieht sie damit den Zorn des streng gläubigen Bürgermeisters auf sich. Viannes Liaison mit dem Vagabunden Roux ist ihm ebenfalls ein Dorn im Auge. Deshalb setzt er alles daran, die alleinerziehende Mutter so schnell wie möglich loszuwerden.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7