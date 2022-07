«Ms. Marvel»  Der neue Stern am Himmel?

Quotenmeter.FM

In den vergangenen sechs Wochen strahlte Disney+ die neue Serie aus.

Iman Vellani schlüpfte in den vergangenen Wochen in die Haut von Kamala Khan, besser bekannt als Ms. Marvel. In der gleichnamigen Serie von Bisha K Ali, die zuletzt an Serien wie «Loki» schrieb und zu den Autorinnen von The Huffington Post gehörte, steht ein 16-jähriges US-amerikanisch-pakistanischen Mädchen im Mittelpunkt, das in Jersey City wohnt.Die gute Schülerin, begeisterte Gamerin und Fan von Marvel-Superhelden möchte mit ihrem besten Freund die Marvel-Messe in ihrer Heimatstadt besuchen. Doch dort angekommen, kommt es bereits zum Unglück und Kamala Khan muss mit ihren neuen Kräften umgehen. Da Disney+ in Pakistan nicht verfügbar ist, hat der Verleiher die Serie in drei Blöcke in die Kinos gebracht.Fabian Riedner hat in dieser Woche Denis von Trotzdem hier und Movie Rantner zu Gast, der sich bestens mit dem Marvel Cinematic Universe auskennt. Die beiden «Ms. Marvel»-Zuschauer sprechen über die Vor- und Nachteile der Serie. Außerdem: Worauf können sich die Fans demnächst bei Disney+ freuen und welche Filme kommen auf die Kino-Gänger zu?