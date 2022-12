«Mario Barth deckt auf!» fällt mit Wiederholung zurück

Quotennews

Die Reichweite war so schwach wie zuletzt seit etwa einem Jahr. Dennoch stand man im Vergleich zu etwa ProSieben, wo «Jenke. Crime.» wiederholt wurde, noch recht erfolgreich da.



RTL setzt auch weiterhin am Mittwochabend auf das Comedyformat. Allerdings präsentierte der Sender am gestrigen Abend eine Wiederholung aus dem November 2021, die unter dem Motto „Die unsinnigsten Fälle aller Zeiten“ stand. Der Comedian erhielt in dieser Folge Unterstützung von Joachim Llambi, Ingo Appelt, Ilka Bessin und Hannes Jaenicke.Zuletzt lag das Format weiterhin bei 2,13 Millionen Fernsehenden, was für einen hohen Marktanteil von 8,4 Prozent reichte. Auch bei den 0,69 Millionen Jüngeren kamen überzeugende 11,8 Prozent zustande. Es machte sich diese Woche nun allerdings deutlich bemerkbar, dass man auf eine wiederholte Folge setzte und so sank die Reichweite auf 1,77 Millionen Zuschauer, dem niedrigsten Wert seit etwas über einem Jahr. Dies machte sich auch am Marktanteil bemerkbar, der auf solide 6,7 Prozent sank. Die 0,66 Millionen Umworbenen hielten sich hingegen weiterhin relativ stabil bei guten 11,0 Prozent.Auch eine Wiederholung war bei ProSieben programmiert. Hier liefen zwei alte Folgen der Reportage. Der Sender hatte allerdings mit deutlich größeren Problemen zu kämpfen. Das Publikum bestand zunächst aus 0,51 Millionen Menschen und verkleinerte sich später auf 0,28 Millionen. Der Marktanteil blieb jeweils bei niedrigen 1,9 Prozent hängen. Die 0,34 und 0,19 Millionen Werberelevanten verbuchten jeweils schwache 5,7 Prozent.