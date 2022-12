«Die Augenzeugen»: Lucas Gregorowicz hat neues Projekt an Land gezogen

TV-News

Bantry Bay und Servus TV adaptieren die die norwegische Mini-Thriller-Serie «Øyevitne – Eyewitness» für die ARD.

In weniger als zwei Wochen verabschiedet sich Lucas Gregorowicz von der Sonntags-Krimi-Reihe. Am 11. Dezember ist der Schauspieler letztmalig als Kriminalhauptkommissar Adam Raczek zu sehen, doch Arbeit geht dem Deutsch-Polen nicht aus. Wie die ARD nun verriet, steht er aktuell gemeinsam mit Nicolette Krebitz vor der Kamera für die deutsche Adaption der norwegischen Mini-Thriller-Serie «Øyevitne – Eyewitness» vor der Kamera. Hierzulande trägt das Projekt derzeit den Arbeitstitel. Gedreht wird seit Anfang Oktober in in Bayrischzell, Kitzbühel, München und Umgebung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum 8. Dezember.Krebitz spielt die örtlichen Polizeichefin Helen, während Gregorowicz als Roman Berg, Leiter des Kriminalfachdezernats Organisierte Kriminalität München, auftritt. In weiteren Rollen spielen Philip Günsch, Marven Gabriel Suarez-Brinkert sowie Lana Cooper und Michael Kranz. «Die Augenzeugen» wird von Bantry Bay produziert, Carmen Stozek und Vanessa Lackschéwitz fungieren als Produzentinnen. Die Drehbücher schrieb Jens-Frederik Otto, überarbeitet von Anil Kizilbuga und Michael Vershinin. Regie führt Anna-Katharina Maier, die Redaktion verantworten Christoph Pellander, Claudia Grässel und Laura Vella (alle ARD Degeto) sowie Frank Holderied und Maresa Wendleder (beide Servus TV).Die Handlung beginnt, als zwei Schüler sich in einer Waldhütte das erste Mal näherkommen. Doch dann beobachten sie den Mord an drei Gangmitgliedern. Der 16-jährige Lukas (Marven Gabriel Suarez-Brinkert) und sein Freund Jan (Philip Günsch) geraten in Gefahr, entkommen jedoch in höchster Not. Dennoch sind sie sich sicher: Der Killer ist auf freiem Fuß, und er weiß um ihre Existenz. Obwohl Jan bei der örtlichen Polizeichefin Helen (Nicolette Krebitz) aufwächst, behält er das Gesehene für sich. Helen übernimmt den Fall zusammen mit ihrer Münchner Kollegin Corinna (Lana Cooper) und deren neuen Chef Roman Berg (Lucas Gregorowicz), einem ehemaligen Undercover-Ermittler. In einem Gefühlschaos aus Angst und Scham hoffen die Teenager, durch ihr Schweigen mit dem Leben davonzukommen – und ihrer zarten Liebe eine Zukunft zu erkaufen. Indes fasst der Unbekannte inmitten eines sich anbahnenden Bandenkriegs in München den Entschluss, alle Zeugen auszuschalten.