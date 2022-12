Robert De Niro macht bei «Zero Day» mit

US-Fernsehen

Die Miniserie stammt von Eric Newman, Noah Oppenheim und Jonathan Glickman.

Robert De Niro wird die Hauptrolle in der Mini-Serieübernehmen, die derzeit bei Netflix in Arbeit ist und von Eric Newman und Noah Oppenheim stammt. Genaue Details zur Handlung werden noch geheim gehalten, aber die Quellen sagen, dass die Serie ein politischer Thriller sein wird, in dem De Niro einen ehemaligen US-Präsidenten spielen soll.Newman und Oppenheim sind die Autoren und ausführenden Produzenten der Serie, die Geschichte stammt von Newman, Oppenheim und dem Pulitzer-Preisträger Michael Schmidt. Jonathan Glickman von Panoramic Media wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren, wobei De Niro neben der Hauptrolle auch die Produktion übernimmt. Newman und seine Produktionsfirma Grand Electric haben derzeit einen Gesamtvertrag mit Netflix.Newman hat eine langjährige Beziehung zu Netflix , die mit seiner Arbeit an der Erfolgsserie «Narcos» des Streaminganbieters begann. Newman war ausführender Produzent, Autor und Showrunner bei dem Projekt und wurde dann Showrunner und ausführender Produzent bei der Nachfolgeserie «Narcos: Mexico». Er ist außerdem ausführender Produzent der kommenden Netflix-Serie «Griselda», in der Sofía Vergara die berüchtigte Kokain-Königin Griselda Blanco spielen wird.