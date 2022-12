Michael Vick wird Hauptdarsteller eine Doku-Serie

US-Fernsehen

Das neue Projekt dreht sich um schwarze NFL-Quarterbacks in Amerika.

SMAC Productions und Fubo Studios werden eine achtteilige Dokumentarserie über die Entwicklung des schwarzen Quarterbacks in Amerika koproduzieren. Die Doku-Serie zeigt den ehemaligen Quarterback Michael Vick im Gespräch mit ehemaligen und aktuellen Footballspielern und Trainern, darunter Patrick Mahomes, Cam Newton, Tony Dungy, Andy Reid und Doug Williams. Vick wird auch mit Prominenten, Journalisten und kulturellen Persönlichkeiten über ihre Sicht des Spiels und der sich entwickelnden Kultur sprechen."Ich freue mich, Teil dieses Projekts zu sein, denn als Kind wollte ich einfach nur in der National Football League spielen. Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich gedacht, dass ich der erste afroamerikanische Quarterback sein würde, der auf Platz 1 gewählt wird. Ich weiß, dass das ein großer Schritt für uns in der Gesellschaft war", sagte Vick in einer Erklärung. "Mir wurde immer gesagt, dass ich die Quarterback-Position revolutioniert habe, aber ich möchte auch denjenigen Anerkennung zollen, die ich als Kind vergöttert habe und die den Weg geebnet haben, wie Randall Cunningham, Steve McNair und Donovan McNabb. Wenn man sich die Entwicklung des schwarzen Quarterbacks ansieht, dann liegt das an den Leuten, die vor uns kamen. Und jetzt bin ich dankbar für das Dual-Threat-Konzept, das das Spiel zum Besseren verändert hat.“Michael und Kijafa Vick, Constance Schwartz-Morini von SMAC Productions und David Gandler und Pamela Duckworth von Fubo Studios fungieren als ausführende Produzenten. Fred-Anthony Smith, Vice President of Non-Scripted bei SMAC Entertainment, wird bei der Serie Regie führen und die Produktion übernehmen."Die Geschichte der Entwicklung des schwarzen Quarterbacks ist die Geschichte, wie eine Gruppe von Männern um die Chance kämpfte, eine Position zu spielen, das Spiel revolutionierte und die Kultur abseits des Feldes beeinflusste und formte", sagte Smith. "Ich könnte mir keinen besseren Führer für diese Reise vorstellen als Michael Vick, jemanden, der damit aufgewachsen ist, so viele der bahnbrechenden Spieler der 80er und 90er Jahre zu sehen, und der selbst so viele der größten Spieler von heute inspiriert hat."