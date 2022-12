RTL-Jahresrückblick: Die Gäste von Gottschalk und Guttenberg

TV-News

Am 11. Dezember präsentieren erstmals Thomas Gottschalk und Karl-Theodor Guttenberg «Menschen, Bilder, Emotionen». Nun steht die Gästeliste fest.

Es war ein Jahr voller dramatischer Weltereignisse: Wladimir Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, die Proteste im Iran oder auch die Diskussionen um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Für RTL blicken erstmals Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg inauf das Jahr zurück. Das Duo präsentiert am 11. Dezember ab 20:15 Uhr live den großen RTL-Jahresrückblick.Gemeinsam mit ihren Studiogästen lassen sie die wichtigsten Momente und besonderen Augenblicke der vergangenen Monate Revue passieren. Dazu begrüßen sie die Menschen, die dieses Jahr auch abseits der großen Schlagzeilen im Mittelpunkt standen. RTL verriet nun die Gästeliste für die abendfüllende Show.In «2022! Menschen, Bilder, Emotionen» spricht Sarah Conner über ihr Jahr 2022 und über Auswirkungen des Ukraine Kriegs. Zudem performt sie live ihre neue Single „Ring Out The Bells“. Außerdem ist FDP-Finanzminister Christian Lindner zu Gast, der auf ein krisengeprägtes erstes Jahr in Amt und Würden zurückblicken muss. Die siebenjährige Ukrainerin Amelia ist ebenfalls zu Gast und singt den Song „Let It Go“ aus dem Disney-Film «Frozen», der sie weltberühmt machte. Musikalisch wird es auch mit Rocklegende Marius Müller-Westernhagen, der eine Zwischenbilanz über seine bisherige Karriere zieht.Die Schauspieler Wotan Wilke Möhring und Antonia Riet berichten über ihren inklusiven Film «Weil wir Champions sind» und erzählen von unterhaltsamen Dreharbeiten. Die Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf diskutieren über die vergangene Fußball-EM in England. Eine Bühne bekommt auch Die-Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht, die in diesem Jahr wohl mehr Applaus von der AfD bekam als ihrer eigenen Partei. Nicht fehlen darf des Boulevards derzeit wohl beliebteste Thema: Der Dortmunder Chico gewann fast zehn Millionen Euro. In dem Rückblick spricht er über seinen neuen Reichtum und über seine kriminelle Vergangenheit. Außerdem beleuchten Gottschalk und Guttenberg die Geschichte von Ramin Juhnke, der mit dem 9-Euro-Ticket kreuz und quer durch die Republik reiste.