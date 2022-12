Matt Lucas verlässt «Great British Bake Off»

England

Der Komiker und Schauspieler wird nun für Sky eine Sendung moderieren.

Der Schauspieler und Komiker Matt Lucas verlässt nach drei Staffeln «The Great British Bake Off» als Co-Moderator. Grund dafür sind Terminkonflikte mit seiner neuen Seriefür Sky. "Es ist mir klar geworden, dass ich nicht sowohl «Fantasy Football League» als auch «Bake Off» neben all meinen anderen Projekten moderieren kann", so Lucas in einem Statement auf Twitter. "Nach drei Staffeln und 51 Episoden gebe ich das Baguette also fröhlich an jemand anderen weiter."Lucas begann als Co-Moderator von «Bake Off» in der elften Staffel und löste damit Co-Moderatorin Sandi Toksvig ab. Er arbeitete an der Seite von Co-Moderator Noel Fielding und den Juroren Paul Hollywood und Prue Leith. In den ersten beiden Staffeln unterlag die Sendung strengen Covid-Beschränkungen, die es erforderlich machten, dass die Produktion gemeinsam in einer Covid-Blase abgeschottet blieb."Ich möchte allen bei Love Productions und Channel 4 sowie Noelipops, Paül, Dame Prue, der Crew und natürlich den wunderbaren Bäckern dafür danken, dass sie mich im Zelt willkommen geheißen haben", schrieb Lucas. "Ich wünsche demjenigen, der übernimmt, alles Gute und kann es kaum erwarten, die nächste Staffel einzuschalten, ohne schon zu wissen, wer gewonnen hat!"