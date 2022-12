«Promi Big Brother» bleibt auf der Zielgeraden stabil

Quotennews

Trotz der weiterhin schwächelnden Weltmeisterschaft blieb eine «Die Comedy Märchenstunde»-Wiederholung um 20:15 Uhr blass.

In den vergangenen zwei Wochen ging die Sat.1-Showausnahmslos um 22:15 Uhr auf Sendung. Die Konstanz der Sendezeit spiegelte sich auch in den Reichweiten-Ergebnissen wider, die sehr konstant bei etwas mehr als einer Million Zuschauern insgesamt und fast nie über der 400.000-Zuschauer-Marke in der Zielgruppe lagen. Auch an diesem Montag ergab sich dieses Bild. Die zweitletzte Ausgabe der Staffel erreichte ab 22:17 Uhr 1,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von konstanten 7,5 Prozent entsprach. Am Sonntag kam die Show auf 1,20 Millionen und 7,6 Prozent.In der Zielgruppe war ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen, der aber im gewohnten Rahmen blieb. Von den am Sonntag gemessen 0,32 Millionen Zuschauern kamen 70.000 hinzu, sodass der Marktanteil von 8,4 auf 10,6 Prozent stieg. Vier Minuten nach Mitternacht meldeten sich Melissa Khalaj und Jochen Bendel für die Nachbesprechung bei, der bis 1:26 Uhr noch 0,63 Millionen Menschen folgten. Der Marktanteil stieg auf formidable 9,4 Prozent. Mit 0,21 Millionen Umworbenen waren in der Zielgruppe 12,0 Prozent Sehbeteiligung drin.Der Start in die Primetime verlief dagegen alles andere als gut. Eine weitere Wiederholung vonholte um 20:15 Uhr nur 0,82 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von schwachen 3,0 Prozent entsprach. In der Zielgruppe verzeichnete der Bällchensender 0,38 Millionen und mäßige 5,7 Prozent.