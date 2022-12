BTS veröffentlichen Disney-Doku

International

Der Film kommt gerade passend zu neuen Enthüllungen um die südkoreanische Band.

It’s time for the second chapter.



Chart the incredible journey of pop icons BTS in the new docu-series BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR, an exclusive #DisneyPlusSG series coming soon. pic.twitter.com/zMPNjQ1mjD — Disney+ Singapore (@DisneyPlusSG) November 30, 2022

Die politische Führung in Südkorea macht keine Ausnahme. Die Band BTS wird sich daher auflösen und zum Wehrdienst antreten. Wie es nach der Grundausbildung und abgeschlossener Zeit beim Militär weitergeht, ist noch unbekannt. BTS wird auch im Mittelpunkt einer neuen Disney-Doku-Serie mit dem Titelstehen, die den Start und die Geschichte der südkoreanischen Boyband beleuchtet.Die Nachricht wurde am Mittwoch über einen Teaser-Trailer auf dem Twitter-Account von Disney+ Singapur bekannt gegeben. Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bestätigt wurde, wird die Serie im Jahr 2023 Premiere haben. In dem Trailer erklärte die siebenköpfige Gruppe, dass die Fans offene "Geschichten über unser Wachstum von unserem Debüt bis heute" sowie nie zuvor gezeigtes Filmmaterial erwarten können. "Wir laden euch alle zu den Geschichten unseres Blutes, Schweißes und unserer Tränen ein", sagte RM und bezog sich dabei auf den Titel eines Songs aus dem zweiten Studioalbum der südkoreanischen Boyband.Dem Tweet zufolge handelt es sich um eine "exklusive #DisneyPlusSG-Serie", aber es bleibt unklar, ob «Beyond the Star» nur in Singapur zu sehen sein oder auch international ausgestrahlt wird. «Beyond the Star» wurde Anfang des Jahres zusammen mit zwei anderen BTS-bezogenen Titeln auf dem Streaming-Dienst angekündigt: der 4K-Konzertfilm «BTS: Permission to Dance on Stage», der die SoFi-Stadion-Show der Boyband Ende 2021 zeigt, und die Reiseshow «In the Soop: Friendcation», in der V neben dem «Parasite»-Darsteller Choi Woo-shik und dem Rapper Peakboy zu sehen ist.