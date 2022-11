Hulu will mehr «Tell Me Lies»

US-Fernsehen

Damit wird auch die Disney+-Serie mehr Material bekommen.

wurde für Staffel zwei bei Hulu verlängert. Die Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Carola Lovering basiert, debütierte ihre erste Staffel auf dem Streaming-Dienst am 7. September. Das Staffelfinale wurde am 26. Oktober ausgestrahlt. Zur Besetzung der Serie gehören Grace Van Patten, Jackson White, Catherine Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Benjamin Wadsworth und Alicia Crowder.Laut der offiziellen Beschreibung folgt die Serie "einer turbulenten, aber berauschenden Beziehung, die sich im Laufe von acht Jahren entfaltet. Als Lucy Albright (Van Patten) und Stephen DeMarco (White) sich am College kennenlernen, befinden sie sich in jenem prägenden Alter, in dem scheinbar alltägliche Entscheidungen zu unwiderruflichen Konsequenzen führen. Obwohl ihre Beziehung wie eine typische Campus-Romanze beginnt, verstricken sie sich schnell in eine süchtig machende Verstrickung, die nicht nur ihr Leben, sondern auch das aller anderen um sie herum dauerhaft verändern wird."Meaghan Oppenheimer hat das Buch für das Fernsehen entwickelt und fungiert außerdem als ausführende Produzentin und Showrunnerin. Emma Roberts, Karah Preiss und Matt Matruski sind unter ihrem Label Belletrist Productions ausführende Produzenten. Laura Lewis und Stephanie Noonan sind ausführende Produzenten für Rebelle Media.