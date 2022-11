Quotencheck

Im Mai 2019 gestartet zählt die ProSieben-Show mittlerweile über 30 Ausgaben. Wie lief es für die neuesten fünf?

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind die Aushängeschilder des Privatsenders ProSieben . Seit 2010 («Ahnungslos – Das Comedyquiz») produzieren sie Unterhaltungsformate für die Unterföhringer TV-Station, es folgten zahlreiche weitere Formate wie «17 Meter», «Das Duell um die Welt», «Circus HalliGalli», «Mein bester Feind», «Die beste Show der Welt», «My Idiot Friend» oder «Das Duell um die Geld». Zu den erfolgreichsten Formaten zählt die bislang neueste Produktion des Duos:. Davon bestellt ProSieben seit zwei Jahren jährlich zehn Folgen und teilt diese in zwei Ausstrahlungsperioden aus. Die ersten beiden Staffeln bestanden 2019 jeweils aus vier Folgen.Im Oktober startete so der zweite Teil der nunmehr fünfte Runde. Den Auftakt am 18. Oktober verlor das Duo gegen den Sender, weswegen sie drei Tage lang «Galileo» moderieren mussten. Die Unterhaltungsshow sahen 1,24 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, sodass ein sehr guter Marktanteil von 5,1 Prozent zustande kam. In der Zielgruppe holte die dreistündige Show 0,87 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei guten 14,7 Prozent, was gleichzeitig den Staffeltiefstwert bedeutete. Deutlich besser – aus Quotensicht und aus der Perspektive von Joko und Klaas – lief es am 25. Oktober. Den Sieg der beiden Sendergesichter sahen 1,42 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg auf 5,9 Prozent. In der Zielgruppe führte 1,00 Millionen Umworbene für grandiose 17,2 Prozent.Am 1. November folgte eine Niederlage für die beiden, die 1,36 Millionen Menschen sahen, darunter 0,99 Millionen Jüngere. Die Marktanteile blieben mit 5,5 Prozent bei allen und 17,5 Prozent in der Zielgruppe stabil. Das vierte Duell in diesem Herbst ging erneut an Joko und Klaas, weswegen am nächsten Tag das Sendesignal kurzzeitig durch ein Notfallband ersetzt wurde. Die Ausgabe vom 8. November erzielte erneut eine Reichweite von 1,42 Millionen Zuschauern, sodass der Marktanteil zart auf 5,7 Prozent kletterte. Erneut standen 0,99 Millionen werberelevante Seher zu Buche, der Marktanteil sank hingegen auf 16,1 Prozent.Das Staffelfinale setzte der erfolgreichen Runde die Krone auf. Den abschließenden ProSieben-Sieg sahen 1,51 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg auf bärenstarke 6,4 Prozent. In der Zielgruppe verbuchte ProSieben 1,13 Millionen 14- bis 49-Jährige und fantastische 19,3 Prozent – es war der zweitbeste Wert in der Geschichte der Sendung. Und auch die beiden-Ausgaben waren mit 1,46 und 1,67 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 16,8 und 17,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einmal mehr sehr erfolgreich.Im Schnitt sahen die fünf «Joko & Klaas gegen ProSieben»-Folgen 1,39 Millionen Zuschauer, was der roten Sieben einen durchschnittlichen Marktanteil von 5,7 Prozent bescherte. Mit der Frühjahrsstaffel waren 1,43 Millionen Fernsehzuschauer und 5,9 Prozent drin gewesen. In der Zielgruppe verbesserte sich das Ergebnis von 0,98 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 1,00 Millionen. Der Marktanteil stieg von 16,8 Prozent auf 17,0 Prozent. Nur logisch: Neue Folgen sind bereits beschlossene Sache.