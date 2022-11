«Kitchen Impossible» lässt nach

Quotennews

Ob nun wegen der Fußball-Konkurrenz oder schwachem Inhalt - «Kitchen Impossible» lässt in Woche zwei in allen Kategorien nach.

Woche zwei fürbei VOX . Nachdem Tim Mälzer in der Vorwoche mit 1,05 Millionen Zuschauer eher mäßig und dennoch ordentlich zurück in das TV-Programm steuerte, fällt das Urteil nach Woche zwei mager aus. Gestern wollten lediglich 0,86 Millionen Zuschauer einschalten, der Marktanteil sank damit von zuletzt 4,2 auf gestern 3,1 Prozent. Am Markt der Zielgruppe verlor die zweite Folge ganze drei Prozentpunkte und konnte mit 5,4 Prozent Marktanteil lediglich 0,42 Millionen Umworbene begeistern.Zu erklären ist der Reichweiten-Schwund relativ simpel. Viele Augen waren in den Abendstunden auf das ZDF und die «FIFA WM 2022» gerichtet. Das Zweite kam mit der Partie «Spanien - Deutschland» auf stolze 17,05 Millionen Zuschauer und 5,96 Millionen Jüngere. Da blieb für viele andere Formate schlicht weniger übrig. Dennoch darf das nicht als Ausrede herhalten. Bei RTL kamauf ordentliche 1,23 Millionen Zuschauer und daher 4,0 Prozent am TV-Markt, das Erste funktionierte mit dem «Tatort: Erkläre Chimäre» auf gute 5,08 Millionen Zuschauer - es war also möglich ordentliche Ergebnisse einzufahren.Doch nicht bei VOX am gestrigen Sonntag. Bis 14:15 Uhr sendete der Sender «Criminal Intent» und konnte hierbei nie mehr als 0,39 Millionen Zuschauer begeistern, was immerhin für 3,4 Prozent am TV-Markt sorgte (in der Spitze). Mitsteigerte sich die Reichweite auf 0,69 Millionen und 0,17 Millionen Umworbene. Die Marktanteile von 4,1 und 4,4 Prozent erschienen ordentlich. Doch zeigt die Primetime-Leistung, dass es ab diesem Moment dann auch wiederr bergab ging.