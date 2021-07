«Bones - Die Knochenjägerin» mit bester Leistung seit Monaten

Quotennews

Die Mittwochs-Primetime bei VOX gehört nahezu schon traditionell der Knochenjägerin «Bones». Von Zeit zu Zeit lohnt sich diese Programmierung auch sichtlich.

Zumeist verlaufen die Mittwochabende bei VOX eher ruhig und wenig aufsehenerregend ab. Zum Start des aktuellen Monats am 07. Juli spielten die-Ausgaben zu Beginn der Primetime 0,54 Millionen Zuschauer ein und die letzte Folge ab 23:00 Uhr landete bei noch 0,45 Millionen Zuschauern. Immerhin eine recht ordentliche Konstanz, auf jedoch eher niedrigen Niveau. Ein ähnliches Bild ergab sich in der Zielgruppe, denn hier startete VOX zu dem genannten Zeitpunkt mit 0,19 Millionen Zuschauern und beendete den Abend mit 0,13. Doch dann gibt es die Mittwochs-Ausgaben, an denen geschieht etwas mit «Bones».So wie gestern, denn die gestrige Mittwochs-Primetime startete bereits mit guten 0,77 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von insgesamt 3 Prozent. Mit 5,6 Prozent am Markt der Zielgruppe und 0,35 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren brauchte sich das Format ebenfalls nicht zu verstecken. Doch es wurde besser. Folge zwei des Abends steigerte das Interesse auf insgesamt 0,91 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 3,7 Prozent, während die Zielgruppe bei 0,36 Zuschauern die Quote auf 6 Prozent steigerte. Doch es wurde besser! Folge drei des Abends setzte dem «Bones»-Mittwoch die Krone auf. Ab 22:10 Uhr grob konnten bei VOX rund 1 Million Zuschauer ab drei Jahren gemessen werden (Exakt: 0,999 Millionen).Der Marktanteil stieg zu diesem Zeitpunkt auf 5,6 Prozent, während die Reichweite in der klassischen Zielgruppe mit 0,35 Millionen nun minimal sank, sich jedoch der Marktanteil auf 8 Prozent steigerte. Ab 23:00 Uhr fielen die Zuschauerzahlen auf 0,74 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,28 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Gleichzeitig stiegen die Marktanteile auf insgesamt 6,3 und 8,7 Prozent am Markt der Zielgruppe. Ein besseres Ergebnis in puncto Gesamtreichweite schaffte VOX zuletzt am 12. Mai 2021 mit 1,12 Millionen Zuschauer.