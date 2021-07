Bully Herbig setzt Sat.1 an die private Primetime-Spitze - erneut!

Quotennews

Letzten Mittwoch entschied sich Sat.1 für den Bully-Film «Der Schuh des Manitu» und war damit im Vergleich zu den anderen Sendern sehr erfolgreich. Dieses Rezept für die Mittwochs-Primetime blieb gleich.

Nach «Schuh des Manitu» kommt?! Natürlich! Und das funktioniert? Natürlich! Genau, wie in der Vorwoche sichert sich Sat.1 mit dem Michael Bully Herbig-Film die private Primetime-Krone und ebenso genau wie in der letzten Woche, kann das Format trotzdem nicht ansatzweise mit den Ergebnissen der öffentlich-rechtlichen konkurrieren. Doch zu den Zahlen von Sat.1. Mit 1,65 Millionen Zuschauern ab drei Jahren positioniert sich der Bällchen-Sender mit ordentlichem Vorsprung vor der Konkurrenz. Ärgste Verfolger sind hier RTL und RTLZWEI mit 1,21 und 1,18 Millionen Zuschauern. Für Sat.1 bedeutete diese Zahl an Zuschauern einen Marktanteil von 6,6 Prozent, logischerweise ebenfalls der Bestwert im gestrigen Primetime-Vergleich der Privaten.In der Messung der Zielgruppe wird der Erfolg noch deutlicher. «(T)Raumschiff Surprise» begeisterte 0,703 Millionen Zuschauer und brachte dem Sender so einen Marktanteil von 11,3 Prozent in der Zielgruppe. Die Verfolger sind hier mit der «Bachelorette» und dem «Kampf der Realitystars» zwar identisch, jedoch spielt sich "über" dem «(T)Raumschiff» deutlich weniger ab. Besser als die Sat.1-Primetime war gestern neben den News-Formaten «RTL Aktuell» (0,79 Millionen Zuschauer / 19,9 Prozent) und der «Tagesschau» (1,01 Millionen Zuschauer / 17,5 Prozent) lediglich «GZSZ», welches sich in der Zielgruppe 0,97 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,4 Prozent erspielte.Der Erfolg der Bully-Filme ist bei Sat.1 also schlichtweg nicht wegzureden. Doch gehören die beiden nun gezeigten Filmen sicherlich auch zu den beliebtesten aus der Bully-Sammlung und sind nun eben bereits gesendet. Die kommende Mittwochs-Primetime gestaltet Sat.1 mit der Komödie. Ob der Roadtrip-Movie im Komödien-Format an den Bully-Erfolg anschließen kann, bleibt also abzuwarten. Immerhin ist es eine Free-TV-Premiere.