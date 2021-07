Quotennews

Olympia wird erfolgreicher

Felix Maier von 29. Juli 2021, 09:02 Uhr

Durch die gebotene Zeitverschiebung nach Tokio und daraus folgende Übertragungen von Mitten in der Nacht bis in den Tag hinein reduzierten das Interesse an Olympia bisher deutlich. Bisher!

Ab bereits 08:00 Uhr konnte das ZDF 1,24 Millionen Zuschauer verbuchen und fuhr einen Marktanteil von 23,6 Prozent ein. Die jüngeren Zuschauer zeigten sich zudem noch deutlicher mit 0,32 Millionen und einem Marktanteil von 24,5 Prozent. Um bereits 09:25 Uhr war die nächste Marke geknackt und es ergaben sich zum Judo 2,06 Millionen Zuschauer insgesamt. Die Jungen steigerten sich auf 0,44 Millionen, während der entsprechende Marktanteil auf 26,4 Prozent stieg. Insgesamt lag der Marktanteil zu dieser Zeit bei 29,1 Prozent. Mit einzig zwei Ausrutschern, dem Tennis um 09:45 Uhr und erneut dem Fechten um 12:00 Uhr, verblieb die Zuschaueranzahl den gesamten Tag, bis 16:30 Uhr bei über 2 Millionen. Das absolut beste Ergebnis brachte um 13:00 Uhr die Wettkämpfe im Reiten mit 2,42 Millionen Zuschauern und 27 Prozent Marktanteil. Bei den jüngeren Zuschauern reichte es hier mit 0,5 Millionen zu 24,7 Prozent.



Doch erst nach diesem morgendlichen Intermezzo startete der Olympia-Tag so richtig durch.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

