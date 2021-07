Auch RTL startet Interview-Reihe mit Spitzenkandidaten.

TV-News

Den Anfang macht Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) sollen folgen.

RTL hat eine neue Interview-Reihe vor der Bundestagswahl angekündigt, die den simplen Titelträgt, und erweitert damit die umfangreiche Berichterstattung zur Bundestagswahl Ende September. RTL sendete bekanntlich am 29. August um 20:10 Uhr ein «Wahl-Triell» mit Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock. Die Grünen-Kandidatin ist bereits am Dienstag, den 24. August, ab 22:35 Uhr in dem neuen Talk-Format zu sehen, in dem Peter Kloeppel die Spitzenpolitikerin zu Tisch bietet.In der Sendung, die dann den vollen Titelträgt, stellen Gäste ihre ganz persönlichen Fragen und diskutieren die Themen, die das Land bewegen. Die kleine Diskussionsgruppe besteht dabei aus Wählerinnen und Wählern mit unterschiedlichen Hintergründen, die die Gelegenheit bekommen, ihre konkreten Fragen, Wünsche und Forderungen direkt an die Spitzenkandidatin der Grünen zu richten. Dabei sollen sie der Gesellschaft eine Stimme geben, so die Vorstellung von RTL.„In der Berichterstattung zur Bundestagswahl stellen sich die Politikerinnen und Politiker meist nur den Fragen der Medienprofis. Uns ist es jedoch auch wichtig, diese direkt mit den Menschen in Kontakt zu bringen, um auch Fragen und Probleme des alltäglichen Lebens zu thematisieren“, erklärt Michael Wulf, Chefredakteur Primetime bei RTL News, die Absichten hinter dem Format. Weitere Sendungen mit den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) sind in Planung, heißt es vom Kölner Sender.