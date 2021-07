Noch vor Disney+-Start: «The Walking Dead»-Finale auch bei ProSieben Fun

TV-News

ProSieben Fun hat mit Disney eine Vereinbarung abgeschlossen, die unter anderem die Ausstrahlung der finale «Walking Dead»-Staffel vorsieht - sogar noch vor dem Disney+-Start.

Die Meldung ist erst wenige Stunden alt, dass Disney die elfte und letzte-Staffel in Deutschland exklusiv bei Disney+ zeigen wird ( Quotenmeter berichtete ), da der Konzern den FOX Channel, die lineare Heimat der Zombie-Serie, Ende September abstellen werde. Am Mittwoch gibt es nun ein kleines Update hinsichtlich der Exklusivität. Denn der Pay-TV-Sender ProSieben Fun hat sich dank einer neuen Vereinbarung die Ausstrahlungsrechte der finalen Staffel gesichert, die in den USA am 22. August Premiere hat. Wie der Sender wissen ließ, zeigt man die neuen Folgen dann in der Nacht vom 22. auf den 23. August bereits schon um 4:00 Uhr morgens – also eine Stunde nach US-Ausstrahlung.Damit erfolgt die Deutschlandpremiere nicht wie ursprünglich angekündigt auf Disney+, sondern beim ProSieben-Sender, denn der Streamingdienst stellt die Folgen erst ab 9:00 Uhr morgens zur Verfügung. Die Folgen werden dann jeweils am Freitag, um 22:30 Uhr, und am Sonntag, um 19:30 Uhr wiederholt.„Ich freue mich sehr, dass wir nun durch eine neue Vereinbarung mit Disney im August auf ProSieben Fun die lokale Premiere der aktuellen Staffel von «The Walking Dead» kurz nach US-Start im linearen TV zeigen können“, zeigte sich Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin und Chief Distribution Officer SevenOne Entertainment Group, hocherfreut über den Deal. Zudem kündigte sie weitere Inhalte im Zuge der vereinbarten Partnerschaft an: „Und auch «American Horror Story» wird noch in diesem Jahr bei uns zu sehen sein. Das unterstreicht unseren Anspruch, den Zuschauern immer hochkarätiges Entertainment zu bieten.“