Elfte «The Walking Dead»-Staffel geht exklusiv bei Disney+ an den Start

TV-News

Die deutsche Ausstrahlung der finalen Staffel der Erfolgsserie «The Walking Dead» erfolgt Mitte August exklusiv bei Disney+ anstelle bei der üblichen Heimat beim FOX Channel.

Die Deutschland-Premiere der elften und finalen Staffel von «The Walking Dead» wird nun anstatt vom Pay-TV-Sender FOX-Channel beim Streamingdienst Disney+ erfolgen. Dort werden die neuen Episoden erstmals am 23. August um 9:00 Uhr verfügbar sein. Hintergrund davon ist der strategische Zug des Mickey-Maus-Konzern, da dieser den FOX Channel Ende des Septembers abstellt ( Quotenmeter berichtete ), was jedoch noch während der Laufzeit der ersten acht Episoden der neuen Staffel geschehen würde.Diese insgesamt 24-teilige Staffel ist dabei in drei Ausstrahlungsblöcke aufgeteilt, weswegen Disney sich zu entschied, die Ausstrahlung mit dem Start des Blocks zu verschieben. Der FOX Channel hat bereits jetzt reagiert und für die eigentliche Sendezeit um 21:00 Uhr am 23. August etwas anderes angekündigt. Glück nun für die Fans der Serie und gleichzeitige Disney+-Abonnenten, diese können die neue Staffel demnach schon zwölf Stunden früher, als bisher angenommen ansehen. In den USA beginnt die lineare Ausstrahlung am 22. August bei AMC, Kunden des Premium-Angebots AMC+ sind jedoch am frühesten dran und können die Serie schon eine Woche vor der US-amerikanischen Ausstrahlung ansehen.Besonders ärgerlich ist diese Nachricht natürlich für deutsche Fans ohne Disney+-Abo. Mehr noch, die Folgen waren mit dem bisherigen Ausstrahlungstermin im FOX Channel auch für dessen Plattformpartnern frei verfügbar gewesen, darunter zählen unter anderem Sky und Magenta TV. Diese fallen nun wahrscheinlich auch weg, falls die Anbieter nicht eigene Deals mit dem Hause Disney aushandeln.