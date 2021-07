Frischer Wind in der Schlagerbranche: Starttermin für «Die Giovanni Zarrella Show» steht fest

TV-News

Nach «Heimliche Helden» startet Mitte September auch das Herzstück des im vergangenen Herbst geschlossenen Vertrages zwischen dem ZDF und dem Entertainer: «Die Giovanni Zarrella Show».

Im Herbst 2020 schlossen der Musiker und Moderator Giovanni Zarrella und der öffentlich-rechtliche Sender ZDF einen Vertrag, der vorsah, dass der ehemalige Bro’Sis-Sänger insgesamt zwölf Primetime-Musikshows moderieren soll sowie ein Daytime-Format. Das Daytime-Format ging bereits im Mai unter dem Titel «Heimliche Helden» an den Start und erzählt die Geschichte von Menschen, die aus ihrer Alltagsroutine ausbrechen, um einen Traum zu verwirklichen. Nun hat das ZDF auch den Premierentermin für die abendfüllende Unterhaltungssendung bekannt gegeben.Sie trägt den Titelund startet am Samstag, den 11. September, um 20:15 Uhr. Versprochen wird eine „großangelegte dreistündige Liveshow“, die ganz auf den Sänger und Moderator zugeschnitten sei. Seinen Gästen ist der Gastgeber freundschaftlich verbunden, egal ob Schlager-, Pop- oder Klassikstars, ob gefeierte Musiklegenden oder vielversprechende Newcomer. «Die Giovanni Zarrella Show» möchte dabei mit neuen Arrangements, bislang unveröffentlichten Duetten und exklusiven Live-Auftritten besondere musikalische Akzente setzen, bei denen Zarrella als Multitalent glänzen kann und er für „frischen Wind in der Schlagerbranche“ sorgen soll. Dabei werden er und seine Gäste von einer Band begleitet.Die Sendung steht unter dem Motto „Live Zuhause“, denn dem Vater und Ehemann ist die Nähe zum Publikum ein besonderes Anliegen, wie er in einer ZDF-Mitteilung bekräftigt: „Die Verbundenheit mit den Zuschauerinnen und Zuschauern ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass sie mich kennenlernen, so wie ich bin, dass sie sich zu jeder Zeit willkommen und wohl fühlen und wir gemeinsam einzigartige Stunden erleben.“