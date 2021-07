Primetime-Check

Wie viele verfolgten «Wer wird Millionär?» bei RTL? Welche Quoten schaffte «The Mule» im Ersten?

Das Erste setzte im Sommerkino diesmal auf, der 3,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zur blauen Eins lockte. Daraus ergab sich eine Einschaltquote von 15,1 Prozent. Mit 0,86 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 13,6 Prozent sicherte man sich den Abendsieg. Auf dem Gesamtmarkt war man zudem mitgleichauf, die Krimiwiederholung im ZDF kam ebenfalls auf einen Marktanteil von 15,1 Prozent. 3,95 Millionen sahen zu. Bei den Jüngeren standen 0,44 und 6,9 Prozent auf dem Papier. Das anschließendeverbesserte die Quoten auf 15,8 respektive 11,6 Prozent. Insgesamt verfolgten die Nachrichten 3,69 Millionen Interessierte. Im Ersten gab es die Doku, die 1,50 Millionen interessierte. Die Marktanteile brachen auf 6,8 und 4,6 Prozent ein.Bei den Privaten hatte einmal mehrdie Nase vorne, die Quizshow verbuchte 3,69 Millionen Zuschauer, davon 0,75 Millionen aus der Zielgruppe. Die Sehbeteiligungen fielen mit 14,3 Prozent sehr gut und 11,9 Prozent solide aus.behielt danach noch 1,74 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe stieg die Quote auf 12,3 Prozent. Auch bei VOX gab es ein Quizformat zu sehen: «Die Hitwisser» erzielten eine Reichweite von 0,78 Millionen Zuschauern und einen Zielgruppenanteil von 6,9 Prozent. Auf ähnliche Werte kam Kabel Eins mit dem Film, der 1,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren unterhielt, davon 0,39 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile beliefen sich auf starke 4,3 und 6,8 Prozent.ProSieben setzte zu Beginn der Primetime auf, der Neustart unterhielt 0,96 Millionen Seher, in der Zielgruppe waren 7,4 Prozent Marktanteil drin. Sat.1 hatte miterneut kein Glück, nur 0,41 Millionen wollten die Reality-Show sehen. Auch die in der Zielgruppe ausgewiesenen 4,4 Prozent Marktanteil lassen den Unterföhringer Sender Trübsal blasen. RTLZWEI zeigtevor 0,58 Millionen Zuschauern. Die einstündige Sendung verbuchte Marktanteile von 2,2 Prozent insgesamt und 3,8 Prozent bei den Umworbenen.kamen im Anschluss auf 0,63 Millionen Gesamtzuschauer und 5,2 Prozent in der Zielgruppe.