«Days of Our Lives»: Mini-Serie bei Peacock geplant

US-Fernsehen

Die tägliche Seifenoper kehrt mit einer alten Darstellerin zurück.

Seit 1965 kommen die Fernsehzuschauer von NBC in den Genuss von «Days of Our Lives». Nun wird die Welt der Seifenoper ein weiteres Mal um ein Spin-off erweitert, das auf den Namenhört. In fünf Episoden, die beim hauseigenen Streamingdienst Peacock laufen, werden die Zuschauer die Rückkehr von Lisa Rinna in der Rolle der Billie Reed erleben.Die Episoden werden an einem langen Wochenende spielen, an dem eine Reihe von Hauptfiguren ihre Heimatstadt Salem verlassen, um Abenteuer zu erleben: John (Drake Hogestyn) und Marlena (Deidre Hall) reisen nach Zürich, während Ben (Robert Scott Wilson) und Ciara (Victoria Konefal) einen romantischen Trip nach New Orleans unternehmen, Chad (Billy Flynn) Phoenix besucht und Abe (James Reynolds), Paulina (Jackée Harry), Lani (Sal Stowers) und Eli (Lamon Archey) Urlaub in Miami machen.Rinna, die zuletzt als Darstellerin bei «The Real Housewives of Beverly Hills» zu sehen war, übernahm 1992 die Rolle der Billie und spielte sie drei Jahre lang, bevor sie die Serie verließ. Sie kehrte 2002 für eine kurze Zeit zurück und spielte die Rolle dann 2012 und 2018 erneut. Auch Krista Allen und Julie Pinson spielten Billie in den Jahren zwischen Rinnas Auftritten.