NBC kämpft mit Olympia-Reichweiten

US-Quoten

Die Zuschauerzahlen der Eröffnungsfeier lagen um 36 Prozent unter dem Rio-Ergebnis.

Am Freitag starteten die Olympischen Sommerspiele von Tokio und im Hause Comcast ist man sicherlich nicht erfreut über die Reichweitenentwicklung. Nur noch etwa 17 Millionen Menschen verfolgten die Live-Übertragung am Morgen, bei denen auch die Quoten der Primetime-Zusammenfassung einflossen – und dennoch sank das Interesse um 36 Prozent zurück.US-Rechteinhaber Comcast versucht die Spiele auf den Sender NBC, CNBC, USA und NBCSN auszuwerten. Gleichzeitig sieht NBCU eine bessere Aktivität in anderen Teilen seiner olympischen Bemühungen. Die Primetime-Zuschauerzahlen für die Veranstaltungen am Samstag, einschließlich Übertragung und Kabel, waren 26 Prozent höher als die Zuschauerzahlen für die Eröffnungszeremonie – ein Hinweis darauf, dass die Zuschauer sich eher zu traditionellen olympischen Aktionen wie Schwimmen und Turnen hingezogen fühlen als zu einer untypischen Version des Olympia-Auftakts.Die Rückgänge im Fernsehen sind nicht neu. Die Gesamtzuschauerzahlen im linearen Fernsehen für die Spiele in Rio 2016 lagen 18 Prozent unter denen von NBCU für die Übertragung der Sommerspiele aus London im Jahr 2012.