Das Erste beendet erfolgreichen Tag mit Reichweitensieg des «Tatorts»

Quotennews

Doch auch das ZDF hielt mit einer Wiederholung von «Inga Lindström» erfolgreich dagegen.



Das Erste zeigte mit demkeinen neuen Krimi, sondern eine Wiederholung aus dem Jahr 2019. Damals waren noch 9,29 Millionen Fernsehende dabei gewesen, am gestrigen Abend reichte die Ausgabe für 6,24 Millionen Zuschauer. Dennoch war die Folge das gefragteste Programm des Tages und knüpfte an den Erfolg im Ersten an diesem Olympia-Tag an. Sehr starke 22,8 Prozent Marktanteil standen somit auf dem Papier. Mit 1,08 Millionen Jüngeren sicherte sich der Sender eine hervorragende Quote von 16,1 Prozent.Der Krimikonnte das Interesse jedoch nicht mehr auf einem ähnlichen Niveau halten. Mit den verbleibenden 2,07 Millionen Krimifans fiel das Programm auf passable 9,7 Prozent Marktanteil zurück. 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten einen schwachen Wert von 4,0 Prozent. Dieverbesserten sich mit 1,48 Millionen Interessenten wieder auf solide 11,2 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,22 Millionen aus der jüngeren Gruppe stieg die Quote auf 6,4 Prozent.Das ZDF verlor mit der Wiederholung vonim Vergleich zur Erstausstrahlung 2019 nur 400.000 Fernsehende. Die 4,03 Millionen Zuschauer sicherten dem Sender somit eine gute Sehbeteiligung von 14,7 Prozent. Bei den 0,39 Millionen jüngeren Neugierigen wurde ein solider Marktanteil von 5,8 Prozent ermittelt. Mit demvergrößerte sich das Publikum auf 4,77 Millionen sowie 0,65 Millionen Jüngere. Das Resultat waren starke Quote von 19,1 und 10,3 Prozent.