Sportcheck

Die Olympischen Spiele sind in vollem Gange und werden durch eine Partnerschaft von Eurosport und TikTok auf der Plattform zu sehen sein. Amazon kündigt derweil eine Doku über Deutschlands Fußballer des Jahres an.

Die Sport-Highlights der nächsten Tage:

Pünktlich zum Start der Olympischen Sommerspiele hat der übertragende Sender Eurosport eine Kooperation mit der Social-Media-Plattform TikTok geschlossen. Auf dem Plattform-Channel von Eurosport gibt es täglich die 30-minütige Live-Sendung «Studio Tokyo», die von Carolin Blüchel und Fabian Pecher moderiert wird. Der Inhalt besteht dabei neben der Liveshow zudem aus „schrägen, lustigen, kuriosen und emotionalen Kurz-Clips“ rund um das Olympiageschehen. Dadurch sollen mehr junge Menschen begeistert und inspiriert werden, wie es heißt. Ein weiteres Highlight der Kooperation ist die Liveübertragung von ausgewählten Events über den TikTok-Channel von Eurosport. Neben der Eröffnungs- und Schlussfeier sind ausgewählte Events wie die Fußballspiele der deutschen Mannschaft zu sehen. Die Live-Videos stehen im Anschluss allerdings zur Verfügung. „Unser Ziel mit TikTok ist es, maßgeschneiderten Content insbesondere für eine jüngere Zielgruppe zu präsentieren, bei der kommenden Generation das Thema Olympia wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken und sie für unsere Marke und das umfassende Angebot von Discovery bei Eurosport zu begeistern“, erklärt Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport Deutschland.Kommenden Mittwochabend dürften einige Fußballfans Interesse daran haben, wie sich Mario Götze schlägt. Der WM-Endspiel-Held von 2014 trifft mit seiner PSV Eindhoven im entscheidenden Rückspiel der Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League auswärts in der Türkei auf Galatasaray Istanbul. Sport1 überträgt ab 20 Uhr im Free-TV. Beim Vizemeister der Niederlande sind auch Trainer Roger Schmidt und Philipp Max aus Deutschland aktiv.Axel Springer und die Bundesliga: Durch zwei Rechtepakete für viel Geld ist die Bild nun in den großen Fußball eingestiegen und zeigt online Videos der Höhepunkte gleich nach dem Abpfiff. Die Bewegtbilder sind der Start für den angekündigten, eigenen TV-Sender des Verlags.Leipzig, Aue, Dresden: Der MDR startet neue Bundesliga-Digitalangebote zum Hören und Sehen und erweitert seine digitale Sportberichterstattung durch Audio-Reportagen im Netz und per App für Smartphones und Tablets von den drei Vereinen im Einzugsgebiet. Neben Bundesligist RB Leipzig starteten im Unterhaus bereits Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden in ihre Zweitliga-Spielzeiten. Auch andere Sportarten sollen so abgebildet werden. Und wenn man beim Fußball bleibt: Die mitteldeutschen Vereine aus Halle und Magdeburg erwischten in der 3. Liga perfekte Saisonstarts.Derzeit gibt es kaum einen persönlichen Titel, den sich Robert Lewandowski nicht auf den Briefkopf schreiben darf. Nachdem er Gerd Müller mit 41 Toren als besten Torschützen in einer Saison vom Thron gestoßen hatte, folgte am Sonntag die vom ‚Kicker‘ organisierte Wahl als „Fußballer des Jahres“ – zum zweiten Mal in Folgen. Nun hat Amazon Prime Video eine Dokumentation über den Ausnahmestürmer angekündigt, die „noch nie dagewesene Einblicke in die Karriere und das Privatleben von Robert Lewandowski“ gibt. Zur Sprache kommen dabei nicht nur die erfolgreiche Zeit in Deutschland, sondern auch seiner steiniger Karriereweg aus der vierten polnischen Liga und allerlei Rückschlägen. Die von Papaya Films produzierte, noch unbetitelte Doku soll 2022 weltweit erscheinen. „Die Idee hinter dieser Dokumentation ist ziemlich einzigartig und das ist einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, sie zu machen“, sagt der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft. „Wir möchten eine Geschichte von Höhen und Tiefen, Stärken und Schwächen ungefiltert erzählen - um die Geschehnisse so zu präsentieren, wie sie wirklich passiert sind.“* Montag, 14.00 Uhr: Mixed (Tischtennis bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Montag, 14.15 Uhr: Deutschland – Indien (Frauenhockey bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Montag, 14.30 Uhr: Florett Herren (Fechten bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Dienstag, 01.05 Uhr: Philadelphia Phillies - Washington Nationals (Baseball, MLB, DAZN)* Dienstag, 10.30 Uhr: Dressur Team (Reiten bei den Olympischen Spielen, ARD)* Dienstag, 19.00 Uhr: SV Babelsberg 03 - Chemnitzer FC (Fußball, Regionalliga Nordost , MDR)* Mittwoch, 06.40 Uhr: USA - Iran (Basketball bei den Olympischen Spielen, Eurosport)* Mittwoch, 08.00 Uhr: Synchron Drei Meter, Herren (Wasserspringen bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Mittwoch, 10.00 Uhr: Deutschland – Elfenbeinküste (Fußball bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Mittwoch, 14.30 Uhr: Frankreich – Deutschland (Handball bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Mittwoch, 17.45 Uhr: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach (Fußball, Vorbereitungsspiel, Magenta TV)* Donnerstag, 03.05 Uhr: Achter Herren (Rudern bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Donnerstag, 20.20 Uhr: Hertha BSC Berlin - FC Liverpool (Fußball, Vorbereitungsspiel, Servus TV)* Freitag, 00.30 Uhr: Staffel Mixed (Triathlon bei den Olympischen Spielen, ARD)* Freitag, 13.45 Uhr: Deutschland – Niederlande (Hockey bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Freitag, 14.30 Uhr: Deutschland – Norwegen (Handball, bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Freitag, 16.55 Uhr: Borussia Dortmund - FC Bologna (Fußball, Vorbereitungsspiel, Servus TV* Freitag, 18.30 Uhr: MSV Duisburg - TSV Havelse (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Samstag, 03.45 Uhr: 1500 Meter Freistil Herren (Schwimmen bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Samstag, 13.15 Uhr: Diskus Herren (Leichtathletik bei den Olympischen Spielen, ARD)* Samstag, 14.00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück (Fußball, 3. Liga, SWR)* Samstag, 14.50 Uhr: 100 Meter Damen (Leichtathletik bei den Olympischen Spielen, ARD)* Samstag, 20.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 12.10 Uhr: Hochsprung Herren (Leichtathletik bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Sonntag, 14.50 Uhr: 100 Meter Herren (Leichtathletik bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Sonntag, 15.00 Uhr: Großer Preis von Ungarn (Formel 1 aus Budapest, Sky)