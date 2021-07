Kopf-an-Kopf-Rennen um das erfolgreichste Filmprogramm

Quotennews

Zur Auswahl standen am gestrigen Abend «White House Down», «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», «Abgang mit Stil» und «Der Babynator».



Die meisten Zuschauer lockte am gestrigen Abend RTL zu einem privaten Sender. 1,62 Millionen Fernsehende interessierten sich für den Actionthriller. Aus Quotensicht bescherte dies dem Sender dennoch nicht mehr als mäßige 6,4 Prozent Marktanteil. Die 0,77 Millionen Umworbenen landeten mit 12,2 Prozent zumindest knapp über dem Senderschnitt. Der Thrillersank schließlich auf 0,68 Millionen und 0,25 Millionen Jüngere. Folglich wurden akzeptable Quoten von 6,6 sowie 9,0 Prozent gemessen.ProSieben überzeugte mit der Tragikomödie1,11 Millionen Fernsehende, was einem guten Marktanteil von 4,4 Prozent entsprach. Bei den 0,46 Millionen Werberelevanten waren jedoch nicht mehr als akzeptable 7,3 Prozent Marktanteil möglich. Später hatte der Sender jedoch mit der Free-TV-Premiere von «Anna» ► Erfolg. Bei 0,74 Millionen Neugierigen machte der Marktanteil einen Sprung auf starke 6,8 Prozent. Auch die 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbesserten sich auf eine gute Sehbeteiligung von 10,4 Prozent.Die Komödie «Abgang mit Stil» ► lief in Sat.1 vor 1,33 Millionen Fernsehenden, was passable 4,9 Prozent Marktanteil bedeutete. Die 0,51 Millionen Jüngeren landeten mit soliden 7,7 Prozent knapp unter dem Senderschnitt. RTLZWEI war mit der Actionkomödiesehr erfolgreich. Bei den 1,04 Millionen Zuschauern wurden hohe 3,9 Prozent Marktanteil gemessen. Auch bei den 0,45 Millionen Umworbenen erreichte der Film mit 6,8 Prozent ein ähnliches Ergebnis.erhöhte die Quote sogar auf starke 4,4 sowie 7,8 Prozent.