Neue «Trucker Babes»-Staffel kommt auch in Woche zwei nicht in Fahrt

Quotennews

Besser sah es hingegen für ein weiteres Promi-Spezial von «Hot oder Schrott» bei VOX aus.



Bei Kabel Eins war eine neue Episode der Dokusoapzu sehen. Bereits in der Vorwoche kam die neue Staffel mit 0,75 Millionen Fernsehenden und passablen 2,9 Prozent Marktanteil nicht auf das erwünschte Ergebnis. Gestern sah es nun mit 0,72 Millionen Interessenten noch schlechter aus. Der Marktanteil fiel aus akzeptable 2,7 Prozent zurück. Auch bei den 0,24 Millionen Werberelevanten war ein ähnlicher Rückgang auf mäßige 3,7 Prozent zu beobachten. Üblicherweise waren neuen Ausgaben der Soap stets Quoten über dem Senderschnitt sicher gewesen.Bei der neuen Folge vonbei VOX waren am Vorabend unter anderem Wolfgang Bosbach, Joey Heindle, Reiner Calmund, Mario Basler, Lisha und Lou, Evelyn Burdecki und Benjamin Manqad dabei. Getestet wurde zum Beispiel ein aufblasbarer Kleiderschrank, der für den Campingurlaub gedacht ist oder ein Regenschirm, den man sich wie einen Rucksack auf den Rücken schnallen kann.Eine Woche zuvor überzeugte die vorherige Ausgabe 0,95 Millionen Fernsehende, was einem passablen Markanteil von 4,2 Prozent entsprach. Die 0,44 Millionen Jüngeren kamen mit guten 7,8 Prozent zumindest über den Senderschnitt hinaus. Mit einem Publikum von 1,05 Millionen Menschen verbesserte sich das Programm also am gestrigen Abend. Die Quote lag nun bei einem soliden Wert von 4,6 Prozent. Bei den 0,48 Millionen Umworbenen war nun ein hoher Marktanteil von 8,2 Prozent möglich.