Simone-Biles-Rückzug sahen 2,09 Millionen Deutsche

Quotennews

Die vierfache Goldmedaillen-Gewinnerin zog sich nach dem ersten Gerät zurück. Das half der russischen Mannschaft.

Die 1,42 Meter große vierfache Turn-Olympiasiegerin Simone Biles ist nach dem ersten von insgesamt vier Geräten aus dem Mannschaftsfinale ausgestiegen. Zuvor holte die US-Amerikanern 13,766 Punkte und blieb hinter ihren Erwartungen zurück. Die Entscheidung der 24-Jährigen nutzte die russische Mannschaft, die somit den ersten Platz im Team-Wettbewerb holte. 2,09 Millionen Menschen verfolgten die Übertragung zwischen 14.10 und 15.20 Uhr, die zu 22,1 Prozent Marktanteil führte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,53 Millionen Zuseher dabei, sodass Das Erste auf 24,4 Prozent Marktanteil kam.Bislang lagen die männlichen Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler nur auf dem dritten von vier Rängen in der Gruppe F bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Um 13.00 Uhr war die Partie angesetzt, in denen die beiden gegen die Polen Piotr Kantor und Bartosz Losiak antreten mussten.Die Übertragung aus dem Shiokaze Park vom Centre Court wollten sich 1,68 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Der Marktanteil lag bei 20,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern kam die Partie, die die deutschen Vizeweltmeister mit 2:0 für sich entscheiden konnten, auf 0,37 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 20,2 Prozent.