Patricia Heaton geht zu FOX

US-Fernsehen

Die neue Sitcom wird die Schauspielerin auch mitproduzieren.

Die erfahrene Schauspielerin Patricia Heaton wird die Rolle in einem neuen Comedy-Projekt bei FOX spielen – außerdem wird sie an dem Format auch selbst beteiligt sein. Das neue Multi-Kamera-Projekt hat eine Drehbuch-zu-Serien-Zusage des Senders erhalten. Ein Drehbuchautor ist derzeit noch nicht verpflichtet. Neben Heaton wird David Hunt unter der Firma von FourBoys Entertainment als ausführender Produzent agieren.Adam Griffin wird zusammen mit Aaron Kaplan und Michael Lohmann für Kapital Entertainment ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein. Fox Entertainment und Kapital werden produzieren. Jessie Abbott wird die verantwortliche Führungskraft bei Kapital sein. Details zum Plot der Serie sind noch nicht bekannt, aber sie soll komplett in Nashville gedreht werden. Heaton teilt derzeit ihre Zeit zwischen Nashville und Los Angeles auf, während Kapital dort mehrere Studios betreibt."Ich freue mich darauf, mit Fox an dieser Serie zu arbeiten", sagte Heaton. "Ich habe Nashville über die Jahre kennen und lieben gelernt, während ich meinen Sohn und meine Schwester dort besucht habe. Es ist eine wunderbare Stadt mit einer unglaublichen Lebensqualität, zusammen mit einer lebendigen Kultur und so viel kreativer Energie. Ich möchte dabei helfen, das Unterhaltungsproduktionsgeschäft dort zu unterstützen und auszubauen, und der Dreh einer TV-Serie in Nashville würde Hunderte von Arbeitsplätzen für lokale Darsteller und Crewmitglieder schaffen."