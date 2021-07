Digital Natives: Felix von Jascheroff

Interview

Am Sonntag, den 25. Juli 2021, feierte der Schauspieler sein 20jähriges Jubiläum der Vorabendserie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten».

Ich liebe es, in andere Rollen schlüpfen zu dürfen. Geschichten, die nicht alltäglich sind und auch mal über den Tellerrand hinausgehen zu erzählen sind das, was meinen Job ausmachen. Egal ob vor der Kamera oder als Pirat auf der Bühne. Zu sehen, wie der Zuschauer mit einem mitfiebert ist der absolute Bonus.Ohne mein Telefon geht bei mir nichts. Es ist wie mein zweites Gehirn, klingt komisch, ist aber so. Wenn ich das nicht dabei hätte, würde ich viele Dinge vergessen. Mein „Büro to Go“ quasi.Klar, ein guter starker Kaffee ist auch an jedem Tag bei mir am Start.Informationen, sei es Nachrichten oder das Wetter - das hole ich mir alles über den Tag auf sämtlichen Plattformen. Zeitungen (Print) lese ich auch mal, ist aber eher seltener geworden, da ich ja mein Büro dabei habe. (lacht)Ich durfte in den vergangenen Jahren mit sehr vielen tollen Menschen arbeiten. Auf der Bühne und auch vor der Kamera. Aber wenn ich mir das aussuchen könnte, wäre einer meiner großen Wünsche mit Christoph Walz zu spielen.„Vergiss nie, wo deine Wurzeln sind“ - aber ganz besonders meine eigene! „So schnell, wie du die Treppe hochkommst, doppelt so schnell kannst du auch wieder runterfallen.“ Das sind die beiden Weisheiten, die mich täglich begleiten.Ich lasse die Arbeit da, wo sie sein soll. Ein gutes Essen und Ruhe sind mein allabendliches Ritual. Das hilft und gibt Energie für den nächsten Tag. Es kann aber auch mal eine späte Trainingseinheit sein. Und dann schön müde ins Bett fallen.Ich halte mich mit einer gesunden Kombination aus Sport und Pizza fit - naja, mehr Pizza als Sport. (lacht)Klar, auch jobbedingt nutze ich Instagram, hin und wieder TikTok, manchmal auch noch Facebook. Aber ich versuche diese Sucht hinten anzustellen. Es gibt Wichtigeres als ständiges Social-Media-Gedaddel.Ich bin ein großer Fan von Rollenspielen. Aber wenn ich ehrlich bin, viel Zeit zum Zocken habe ich nicht. Aber wenn, dann richtig.Streamingdienste wie TVNOW und Co. sind meine treuen Begleiter, für die ich auch zahle.