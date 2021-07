Disney+: SparkShorts-Programm von Pixar Animation Studios startet im September

Vermischtes

An den Start gehen die zwei Kurzfilme «Fast erwachsen» und «Nona» sowie die Dokumentation «A Spark Story».

Die Streamingplattform des Disney-Konzerns Disney+ hat seine Pläne für das kommende Line-up des SparkShorts-Programms der Pixar Animation Studios enthüllt. SparkShorts sind Kurzfilme, für die Filmemacher sechs Monate Zeit hatten, ein Team zusammenzustellen und einen Animationskurzfilm zu produzieren. Dabei wurden ihnen kaum Regeln auferlegt, an die sich hätten halten müssen. Die Filmemacher werden von ihrem Bedürfnis angetrieben, eine Geschichte zu erzählen und bringen selbst die Motivation mit, dies zu tun.„Ich bin stolz darauf, zu sehen, wie der Kurzfilm durch das Team, das daran gearbeitet hat, besser geworden ist“, sagt Regisseur Louis Gonzales, der «Nona» umgesetzt hat. „Ich habe noch nie Regie geführt, aber ich habe das Gefühl, dass sich meine über 20 Jahre Erfahrung in der Branche wirklich ausgezahlt haben.“ «Fast Ewachsen»-Regisseurin Aphton Corbin fügt hinzu: „Das SparkShorts-Programm ist die Art und Weise des Studios, zu sehen, was talentierte Geschichtenerzähler bei uns erreichen können. Nachdem ich mit Pete [Docter] an «Soul» gearbeitet hatte, fiel ich dem Studio als Person auf, die interessante Geschichten zu erzählen hat.“Zum Start des SparkShorts-Programms präsentieren die beiden Regisseure ihre Kurzfilme bei Disney+ . Gonzales‘handelt von einer Großmutter, die plant, ihren freien Tag damit zu verbringen, die Welt abzuschalten, um ihre Lieblings-TV-Show „E.W.W. Smashdown Wrestling“ zu sehen. Als jedoch ihre 5-jährige Enkelin Renee unerwartet bei ihr abgesetzt wird, ist Nona zwischen ihren beiden Lieblingsbeschäftigungen gefangen. Produziert wurde «Nona» von Courtney Casper Kent, der Film startet am 17. September., der mit handgezeichneten Animationen erstellt wurde, startet auf der Plattform am 10. September. Dies ist eine Geschichte über die Unsicherheiten des Erwachsenwerdens und darüber, dass alle nur so tun, als ob, bis man es schafft. Erik Langley produzierte den Kurzfilm.Außerdem geht am 24. September die abendfüllende Dokumentationan den Start. Produziert in Zusammenarbeit mit Pixar, kommt die Doku von Supper Club («Chef's Table») und den Regisseuren Jason Sterman und Leanne Dare. Die Dokumentation gibt dem Publikum einen exklusiven und eindringlichen Einblick in das Filmemachen und die Filme und erforscht die kreative Philosophie, die Pixar einzigartig macht. «A Spark Story» zeigt Corbin und Gonzales in ihrem Bestreben, ihre ganz persönlichen SparkShorts-Visionen auf die Leinwand zu bringen.