«Monster Hunter» bald bei Sky

Mit der Videospiel-Verfilmung «Monster Hunter» bringt Sky einen weiteren Kinohit zu den Sky-Cinema-Abonnenten.

Alle Sky Cinema Kunden dürfen sich ab Anfang August auf einen weiteren Filmhit freuen, denn die Videospiel-Verfilmung «Monster Hunter» startet bereits am 5. August bei Sky sowie Sky Ticket. Das Sky-Highlight wurde von Paul W.S. Anderson kreiert und sorgte schon bei Kino-Debüt mit Milla Jovovich und Martial-Arts-Superstar Tony Jaa im Kampf gegen mächtige Kreaturen, für große Erfolge. Das Filmspektakel gibt es im Sky Cinema Abo ohne weitere Kosten zu sehen, des Weiteren ist es auch auf Sky Q in UHD-Qualität sowie Sky Ticket verfügbar.Inhaltlich lässt der Name «Monster Hunter» schon auf eine Welt schließen, welche voller gefährlicher und mächtiger Monster ist, die ihr Territorium mit tödlicher Grausamkeit regieren. Als ein unerwarteter Sandsturm Captain Artemis und ihre Einheit in genau diese neue Welt katapultiert, müssen die Soldaten schockiert feststellen, dass in diesem feindlichen und unbekannten Land gigantische und schreckliche Monster leben, die gegen ihre Feuerkraft immun sind. In ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben trifft die Einheit auf den mysteriösen Hunter, dessen einzigartige Fähigkeiten es ihm ermöglichen, den mächtigen Kreaturen immer einen Schritt voraus zu sein.«Monster Hunter» wurde von der Constantin Film in Koproduktion mit AB2 Digital Pictures Production und Zusammenarbeit mit Tencent sowie Toho produziert und von den Produzenten Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Dennis Berardi, Robert Kulzer und Martin Moszkowicz geleitet. Drehbuchautor sowie Regisseur ist Paul W.S. Anderson. Neben den bereits genannten Schauspielern spielen in weiteren Rollen unter anderem Tip 'T.I.' Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung, Ron Perlman sowie Jannik Schümann.