Michelle Monaghan spielt Zwillinge

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird bei «Echos» gleich doppelt zu sehen sein.

Netflix hat Michelle Monaghan gecastet, die in der kommenden Miniseriezwei eineiige Zwillinge verkörpern soll. Hinter dem Psycho-Thriller stecken Brian Yorkey («13 Reasons Why») und Quinton Peeples («Runaway»). Die limitierte Serie, die aus sieben Episoden bestehen wird, kommt von Endemol Shine Banks Australia und wird von Imogen Banks produziert.«Echoes» ist die erste Serie, die im Rahmen einer mehrjährigen kreativen Partnerschaft zwischen Netflix und dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Autor und Produzent Yorkey für Serien und andere Projekte grünes Licht erhält. Laut Netflix ist «Echos» ein Thriller über die eineiigen Zwillinge Leni und Gina, die ein gefährliches Geheimnis teilen: Seit ihrer Kindheit haben sie heimlich ihre Leben getauscht, was in einem Doppelleben als Erwachsene gipfelte. Sie teilen sich zwei Häuser, zwei Ehemänner und ein Kind, aber alles in ihrer perfekt choreographierten Welt gerät durcheinander, als eine der Schwestern verschwindet.Obwohl identisch, ist jede Schwester einzigartig. Leni ist die Schwester, die sich damit zufriedengibt, zu Hause zu bleiben, ihre Jugendliebe zu heiraten, ihre Tochter großzuziehen und dabei zu helfen, die schöne Pferdefarm zu führen, auf der alle zusammenleben, verwurzelt in ihrer langen gemeinsamen Geschichte. Währenddessen ist Gina die rebellische Schwester, die all dem den Rücken gekehrt hat und nach Los Angeles geflohen ist, wo sie schnell berühmt wurde, indem sie über einen dunklen Unterton schrieb, der ihre Kindheit im Süden prägte.