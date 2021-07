«Im Angesicht»: Auch Habermann und Guillaume sind dabei

TV-News

Neben den bereits bekannten Gästen der neuen True-Crime-Sendung von Crime + Investigation, Martin Semmelrogge und Helmut Zierl, hat der Sender zwei weitere Namen bekannt gegeben.

Der True-Crime-Sender von A+E Networks Germany, Crime + Investigation, kündigte bereits vergangenen Monat die Produktion eines neuen Interview-Formates mit dem Arbeitstitel «Im Angesicht» an. Die neue Sendung ist in Kooperation mit der deutschen Telekom entstanden und dokumentiert besondere Gespräche mit Gästen, die ein Verbrechen aus erster Hand miterlebten ( Quotenmeter berichtete ). Bereits bekannt gegeben wurden bislang Martin Semmelrogge und Helmut Zierl, die einerseits Opfer eines Verbrechens geworden sind oder anderereits eigene Erfahrungen mit dem Gesetz gemacht haben.Nun wurden mit Eva Habermann und Michel Guillaume neue Persönlichkeiten genannt, die aus erster Hand mit Verbrechen in Kontakt gekommen sind: Eva Habermann berichtet beispielsweise von ihren Erfahrungen mit einem gruseligen Stalker, während der TV-Kommissar bei «SOKO München», Michel Guillaume, seine schwierige Kindheit reflektiert. Damals habe Guillaume selbst in einem kriminellen Umfeld gelebt.Unter der Regie von Emmanuel Rotstein, der auch als derzeitiger Programmchef von A+E Networks Germany tätig ist, entstehen sechs etwa zwölfminütige Folgen, wobei jede Folge einen eigenen „Kurzfilm-Charakter“ haben soll. Die Ausstrahlung von «Im Angesicht» ist für diesen Herbst geplant und wird sowohl im linearen als auch im Online-Angebot von Crime + Investigation stattfinden.