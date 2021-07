«Die Bachelorette» geht weiter unter

Quotennews

Seit 2014 sendet RTL «Die Bachelorette» - so schlecht wie in diesem Jahr lief es noch nie!

Die diesjährige Staffel des RTL-Formatsist gerade einmal zwei Folgen alt und bereits jetzt ist klar: das wird ein verdammt schweres Jahr. Schon die Auftaktfolge am 14. Juli lieferte mit 1,28 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,9 Prozent das bis dato schlechteste Gesamtergebnis, gefolgt vom ebenfalls bis dato schlechtesten Zielgruppen-Ergebnis mit 0,76 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von immerhin 11,4 Prozent. Das zumindest etwas rettende Zielgruppen-Ergebnis war jedoch gestern in Folge zwei bereits ebenfalls verschwunden.Doch der Reihe nach. In der gestrigen Primetime setzt RTL auf die zweite Folge von der «Bachelorette» und es schalteten lediglich 1,15 Millionen Zuschauer zu. Der Marktanteil hielt sich bei glatten 5 Prozent auf. Noch annehmbar? Wie schlecht es um das Format steht, zeigt die Zielgruppe! Hier konnte RTL nur 0,54 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren mobilisieren und verbuchte damit einen Marktanteil von 9,6 Prozent. Ja, 9,6 Prozent sind im Grunde keinesfalls schlecht, jedoch ist es erstmals ein einstelliger Prozentsatz für das Format seit dem Bestehen der Show. Damit ist RTL in der Zielgruppe weniger erfolgreich als «Bares für Rares» in der ZDF-Primetime oder der «Kampf der Realitystars» bei RTLZWEI , gar nicht erst zu sprechen von der Sat.1-Primetime mit «Der Schuh des Manitu».Gerade der Vergleich zum RTLZWEI-Formatwird RTL wehtun, denn man startete in der vergangenen Woche die neuen Staffelen gleichzeitig. Das Format aus Grünwald spielte sich entgegen der Leistung der «Bachelorette» mit Folge eins und zwei die bisher besten Ergebnisse ein. Vergangene Woche reichte es für 1,19, diese Woche für 1,1 Millionen Zuschauer insgesamt. In Marktanteile gesprochen belegte man letzte Woche 4,8 und gestern 4,9 Prozent des Marktes. Die Zielgruppe zeigt ein gleiches Bild. Zum Auftakt erspielte sich RTLZWEI 0,61 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,6 Prozent, in der gestrigen Ausgabe waren es 0,58 Millionen bei jedoch 10,5 Prozent Marktanteil. Damit könnte es passender nicht sein, denn während die «Bachelorette» erstmals unter die 10-Prozent-Marke fällt, überschreitet sie RTLZWEI mit dem «Kampf der Realitystars» erstmals.