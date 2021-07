Finale «Sankt Maik»-Staffel kommt Mitte August

TV-News

Die acht neuen Folgen werden im Schnelldurchlauf versendet.

Seit Anfang des vergangenen Jahres steht fest, dass RTL in Zukunft nicht mehr auf die Dramedysetzen wird. Nach der dritten Staffel wird Schluss sein für die Serie mit Daniel Donskoy in der Titelrolle. Nun steht fest, wann die finalen acht Folgen, die den Abschluss der Sendung bilden, zu sehen sein werden.RTL versendet die ersten vier einstündigen Sendungen Episoden am 19. August ab 20:15 Uhr. Die letzte Folge an diesem Abend endet damit erst um 0:35 Uhr, denn um 22:15 Uhr geht schließlichauf Sendung, das neue 20-minütige Nachrichtenmagazin mit Jan Hofer, das am Montag, 16. August, an den Start geht. Damit versendet man das Finale vonwohl noch zügiger als die vorerst letzten Folgen von «Alarm für Cobra 11», die in den Wochen zuvor ab 29. Juli über den Äther gehen. Von der Action-Serie werden drei Ausgaben am Stück gezeigt, ehe am 13. August die Serie mit einer Doppelfolge zu Ende geht.Zum Auftakt der dritten Staffel bekommt Maik (Donskoy) Besuch im Gefängnis. Seine alte Bekannte Katja Marusic (Karolina Lodyga) lässt ihre Kontakte spielen, um ihn wieder rauszuholen, hat dabei aber auch Hintergedanken. Sie will in Läuterberg ein Drogenimperium aufbauen, weswegen sie Maik erpresst, damit er seine göttlichen Wege nutzt. Als Katja Maik ihren Plan erzählt, hört aber jedoch die kleine Lara (Carolina Sturm) zu. Maik muss daher Lara vor Katja schützen, damit sie bei ihrer Kommunion singen kann. Zu all dem Chaos steht dann auch noch ein neuer Kaplan vor der Tür.Das Drehbuch stammt von Headautorin Antonia Rothe-Liermann, die von Autorin Katrin Milhahn unterstützt wurde. Die Regie übernahm Markus Sehr.