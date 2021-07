«Das Supertalent»: Jury-Partner von Lukas Podolski stehen fest

TV-News

Am Dienstag bestätigte RTL, wer in der dreiköpfigen Jury bei «Das Supertalent» sitzen wird und neben Lukas Podolski nach neuen Talenten sichten soll.

Vor einer Woche verkündete der Fernsehsender RTL feierlich, dass Lukas Podolski in der kommenden Staffel vonsitzen wird und sorgte damit für eine mittelgroße Überraschung ( Quotenmeter berichtete ). Auf der Pressekonferenz kündigte der Kölner Sender zudem an, dass man in der nächsten Woche die weitere Besetzung preisgeben werde. Auf die Worte folgten Taten, denn was am Montagabend auf der hauseigenen Nachrichtenwebseite bereits geschrieben stand, machte RTL am Dienstagmorgen nun offiziell.Neben Podolski gehen die Moderatorin Chantal Janzen und der Modedesigner Michael Michalsky auf Talentsuche. Beide kennen sich in Castingformaten aus, denn Janzen, die eine TV-Größe in ihrer Heimat Niederlande ist, saß unter anderem in der Jury des holländischen «Superatalent»-Ablegers «Holland’s Got Talent». In Deutschland dürfte sie vor allem durch die diesjährige Moderation des «Eurovision Song Contest» aus Rotterdam bekannt sein. „Es ist mir eine Ehre, in der Jury von «Das Supertalent» 2021 Platz zu nehmen! Als Sängerin, Tänzerin und Moderatorin sind die darstellenden Künste meine größte Leidenschaft. Nach sechs Staffeln als Jurorin beim niederländischen Äquivalent vom «Supertalent» freue ich mich riesig darauf, jetzt alle Talente in Deutschland auf der Bühne zu sehen!“, wird sie in einer Mitteilung zitiert.Michalsky, der zwar hauptberuflich Modedesigner ist, dürfte aus seiner Zeit zwischen 2016 und 2018 bei «Germany’s Next Topmodel» dem Fernsehpublikum bekannt sein, in der er mit Heidi Klum die talentiertesten Models suchte. 2012 saß er zudem im Finale der VOX-Sendung «Das perfekte Model» in der Jury. Zu seiner neuen Jury-Aufgabe sagt er nun: „Eines der wichtigsten Themen, mit denen ich mich seit Monaten befasse, ist Inklusion. Inklusion bedeutet Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt und die Abschaffung von Vorurteilen. Keine Sendung im deutschen Fernsehen vertritt das Prinzip von Inklusion so stark wie «Das Supertalent». Deshalb freue ich mich riesig auf die Mitwirkung in der Jury!"Mit dieser Aussage passt Michalsky wohl genau in das Anforderungsprofil des neuen Senderimages von RTL , das auch RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm betont: „«Das Supertalent» steht vor allem für Spaß für die ganze Familie. Wir möchten inspirierende und positive Unterhaltung für alle bieten und stellen uns dafür noch breiter auf. Nach Lukas Podolski ist mit Chantal Janzen und Michael Michalsky die neue und vielseitige «Supertalent»-Jury komplett: Ein Weltfußballer und Volksheld, eine über die holländischen Landesgrenzen hinaus beliebte Allrounderin im Showbereich und ein Stardesigner mit langjähriger Jury-Erfahrung und einem unerschöpflichen Vorrat an Ideen – die «Supertalent»-Zuschauerinnen und Zuschauer und die Talente auf der großen Bühne dürfen sich auf ein außergewöhnliches Jury-Team mit Emotionen, Humor und vielen Überraschungen freuen."Die Castingshow aus dem Hause UFA Show & Factual soll im Herbst an den Start gehen, derzeit findet noch die Casting-Tour bis 10. Juli statt.