Kein «TV Total»-Comeback mit Pufpaff

TV-News

Der Kabarettist Sebastian Pufpaff stellte in einem Interview klar, dass ihm keine Pläne über ein «TV Total»-Comeback bekannt seien.

Vor gut einer Woche wurden Gerüchte – ausgelöst durch einen ‚Spiegel‘-Bericht – über ein mögliches Comeback bzw. einer möglichen Neuauflage vonmit Sebastian Pufpaff bekannt ( Quotenmeter berichtete ). Am Wochenende meldete sich Kabarettist Pufpaff in einem Interview mit der ‚Neuen Osnabrücker Zeitung‘ selbst zu Wort und verkündete: „Es gibt kein «TV Total» mit Sebastian Pufpaff.“Grund für die Verwirrung ist ‚Der Spiegel»‘, der vergangenen Woche berichtet hatte, Stefan Raab plane „unter strenger Geheimhaltung“ eine Neuauflage der ProSieben-Show mit Sebastian Pufpaff als Moderator, und berief sich dabei auf „Branchenkreise“.In der «Neuen Osnabrücker Zeitung» klärte Pufpaff nun auf, dass es sich um „ein Gerücht“ handele. Er selbst habe erstmals von einem Freund per WhatsApp über seine vermeintliche Stelle als Moderator erfahren. Im Weiteren sagt er: „Ich wusste davon nichts, und ich weiß auch nicht, woher der ‚Spiegel‘ das hat. Die «heute show» sitzt im selben Gebäude wie Brainpool und alle Leute, die Humorfernsehen machen, gehen da ein und aus“, so Pufpaff weiter. „Irgendwann stand ich mal neben Stefan Raab, und dann meinte wohl einer: ,Aha, jetzt gibt es TV Total mit Sebastian Pufpaff.'“