Sportcheck

Die Fußball-EM geht ins Halbfinale, kommenden Sonntag findet das Endspiel in Wembley statt, während nicht weit davon entfernt im Wimbledon die Sieger des bedeutendsten Tennis-Turniers ermittelt werden. Große und kleine Bälle stehen in diesen Tagen im Blickpunkt des Sportgeschehens. Und natürlich auch der Radsport bei der Tour de France.

Man sagt ja, die 2. Fußball-Bundesliga wäre kommende Saison nicht viel weniger attraktiv als das Oberhaus. Zum Start der Runde schon am 24. Juli zeigt Sport1 an einem Samstagabend ab 20.30 Uhr im Free-TV das Nord-Derby zwischen Absteiger Werder Bremen und Hannover 96. Eine Woche später läuft dann Fortuna Düsseldorf gegen erneut Werder Bremen. Auch im Livestream auf sport1.de und in den Sport 1-Apps. Neu kommt dazu sonntagmorgens «Hattrick Pur Die 2. Bundesliga» – vor dem «Doppelpass» und mit allen Highlights der Freitags- und Samstagsspiele.Krombacher und Tipico sind die beiden Hauptsponsoren der «Sportschau» im Ersten am Samstagabend, wenn ab Mitte August wieder die Saison der Fußball-Bundesliga beginnt. Durchschnittlich rund 4,8 Millionen Zuschauer kann das Erste bieten für seine Premium-Sendung, was das runde Leder und die Jagd auf den FC Bayern München betrifft. Krombacher ist die bekannte Brauerei, Tipico ein Anbieter für Sportwetten.Am 31. Juli spielt der FC Bayern München im Rahmen des «Audi Football Summit» gegen den SSC Neapel aus Italien. Und dies nur eine Woche nach dem Testspiel-Highlight gegen Ajax Amsterdam. Anstoß ist jeweils um 16:30 Uhr. Bei der digitalen «Audi Summer Tour» vom 23. bis 31. Juli können alle Fans des deutschen Meisters die Vorbereitung der Mannschaft unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann in Echtzeit miterleben.Eurosport und Discovery haben ihr Team für die anstehenden Olympischen Sommerspiele in Tokio bekannt gegeben. Dabei sind Experten wie Fabian Hambüchen (Turnen), Pascal Hens (Handball), Rico Freimuth (Leichtathletik) oder Jens Voigt und Rolf Aldag (beide Radsport), nun aber auch Britta Heidemann (Fechten), Fanny Rinne (Hockey), Ole Bischof (Judo), Thomas Rupprath (Schwimmen), Barbara Rittner und Mischa Zverev (Tennis), Steffen Fetzner (Tischtennis), Jan Jagla (Basketball), Sascha Klein (Wasserspringen), Mirko Slomka (Fußball) und Paul Becker (Beachvolleyball). Kommentatoren und Moderatoren sind unter anderem Wolfgang Nadvornik, Gerhard Leinauer, Sigi Heinrich, Matthias Stach, Tobias Drews und Uwe Semrau.Und noch abschließend eine Personalie: Sven Helgert wechselte zum 1. Juli nach acht Jahren von Sport1 als Director Marketing & Creative zur SEH Sports & Entertainment Holding. Die hat den neuen Sender More Than Sports TV ins Leben gerufen. Und der will künftig mit Football, Motorsport, Kampfsport oder Gaming bei der Gunst der Zuschauer punkten.* Montag, 11.45 Uhr: Tennis aus Wimbledon (Achtelfinale der Damen und Herren, Sky)* Dienstag, 00.05 und 01.10 Uhr: San Francisco Giants - St. Louis Cardinals und Chicago White Sox - Minnesota Twins (Baseball, MLB, DAZN)* Dienstag, 00.45 Uhr: Brasilien - Peru (Fußball, Copa America, 1. Halbfinale, sportdigital)* Dienstag, 02.00 Uhr: Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning (Eishockey, NHL, DAZN und Sport 1+)* Dienstag, 13.00 Uhr: Albertville Valence (Radrennen, Tour de France, 10. Etappe, Eurosport)* Dienstag, 21.00 Uhr: Italien - Spanien (Fußball, EM, Halbfinale 1, MagentaTV und Das Erste)* Mittwoch, 02.45 Uhr: Argentinien - Kolumbien (Fußball, Copa America, 2. Halbfinale, sportdigital)* Mittwoch, 11.55 Uhr: Sorgues Malaucène (Radrennen, Tour de France, 11. Etappe, Eurosport)* Mittwoch, 13.45 Uhr: Tennis aus Wimbledon (Viertelfinale der Herren, Sky)* Mittwoch, 21.00 Uhr: England - Dänemark (Fußball, EM, Halbfinale 2, MagentaTV und ZDF)* Donnerstag, 01.55, 03.05 und 04.35 Uhr: Club de Foot Montreal - New York City FC und Seattle Sounders - Houston Dynamo FC und Los Angeles Galaxy - FC Dallas (Fußball aus den USA, MLS, DAZN)* Donnerstag, 13.25 Uhr: Saint-Paul-Trois-Chateaux Nîmes (Radrennen, Tour de France, 12. Etappe, Eurosport)* Donnerstag, 13.30 Uhr: Scottish Open (Golf aus North Berwick, 1. Tag, Sky)* Donnerstag, 13.45 Uhr: Tennis aus Wimbledon (Halbfinale der Damen, Sky* Donnerstag, 21.00 Uhr: John Deere Classic in Silvis, Illinois (Golf aus den USA, 1. Tag, Sky)* Freitag, 12.00 Uhr: Nîmes Carcassonne (Radrennen, Tour de France, 12. Etappe, Eurosport)* Freitag, 13.45 Uhr: Tennis aus Wimbledon (Halbfinale der Herren, Sky)* Freitag, 20.00 Uhr: Diamond League aus Monaco (Leichtatletik-Meeting, Sky)* Freitag, 20.15 Uhr: Deutschland - Brasilien (Handball, Länderspiel aus Nürnberg, Sport1)* Samstag, 14.45 Uhr: Tennis aus Wimbledon (Finale der Damen, Sky)* Sonntag, 14.45 Uhr: Tennis aus Wimbledon (Finale der Herren, Sky)* Sonntag, 21.00 Uhr: Finale der Fußball-EM aus London (Sieger der beiden Halbfinals, MagentaTV und ZDF)