«Katie Fforde»: Wiederholung behauptet sich gut im ZDF

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt gingen auch hier gegenüber der Erstausstrahlung nur wenige Zuschauer verloren.



Das ZDF zeigte am Vorabend eine Wiederholung von. 2017 wurde der Film erstmals ausgestrahlt und überzeugte hier 4,93 Millionen Fernsehende, was überdurchschnittliche 13,9 Prozent Marktanteil bedeutete. Die 0,97 Millionen Jüngeren landeten sogar bei einer starken Quote von 8,1 Prozent. Mit 4,32 Millionen Zuschauern hielt sich die erneute Ausstrahlung auch am gestrigen Abend weiterhin auf einem guten Niveau. So erhöhte sich der Marktanteil sogar auf hohe 15,0 Prozent. Bei den 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben gute 6,2 Prozent Marktanteil übrig.Daserhöhte die Reichweite im Anschluss auf 4,95 Millionen Menschen und verbesserte sich folglich auf eine starke Sehbeteiligung von 19,6 Prozent. Auch in der jüngeren Gruppe war das Interesse an den Nachrichten groß. Hier fuhren 0,73 Millionen Fernsehende einen herausragenden Marktanteil von 11,5 Prozent ein.folgte mit 2,16 Millionen Zuschauern und einem soliden Ergebnis von 12,3 Prozent. Die 0,20 Millionen Jüngeren fielen auf einen akzeptablen Wert von 4,3 Prozent zurück.Ab 19.10 Uhr wurde beidas erste von acht Interviews mit verschiedenen Politikern ausgestrahlt. Zum Start der seit 33 Jahren bestehenden Reihe sprachen Theo Koll und Shakuntala Banerjee mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. 2,90 Millionen Zuschauer interessierten sich für das Interview, so dass der Marktanteil von 13,3 Prozent knapp über dem Senderschnitt lag. Bei den 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen war eine solide Quote von 5,8 Prozent möglich.