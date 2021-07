Super RTL und Gulli schließen Lizenzpartnerschaft

Wirtschaft

Die beiden Kindersender aus Deutschland und Frankreich wollen durch die Zusammenarbeit die Vermarktung ausgewählter Franchises und Lizenzprodukte in der DACH-Region und Frankreich vorantreiben.

Der deutsche Kindersender Super RTL hat mit dem französischen Sender Gulli eine „strategische Partnerschaft“ geschlossen, wie es in einer Mitteilung der Mediengruppe RTL Deutschland heißt. Der Deal sieht vor, dass die beiden Sender als starke Partner im europäischen Lizenzmarkt agieren und durch ihre zusammengreifende crossmediale und plattformübergreifende Expertise gemeinsam die Vermarktung ausgewählter Franchises und Lizenzprodukte in der DACH-Region und Frankreich vorantreiben wollen. Gulli gehört zur französischen Firma Groupe M6, an der wiederum die RTL Group mit knapp 50 Prozent beteiligt ist.„Super RTL und Gulli teilen eine gemeinsame DNA als kinder- und familienzentrierte Content-Anbieter. Wir haben eine exzeptionelle Verbindung zu Kindern und Familien und wissen wie man diese anspricht. So ist es sowohl Super RTL als auch Gulli gelungen ein Ökosystem voller bedeutender Touchpoints rund um starke Inhalte zu konzipieren, die intelligent miteinander verknüpft sind. Dadurch sind wir in der Lage erfolgreich Franchises aufzubauen und im Markt mit ihrem gesamten Potential zu positionieren. Die Zusammenarbeit von Super RTL Licensing und Gulli stellt ein einzigartiges und innovatives Angebot für all unsere Partner*innen dar, das den europäischen Lizenzmarkt nachhaltig verändern wird“, erklärt Hendrik Rinsche, Head of Merchandising und Licensing bei Super RTL.Jean-René Aucouturier, Gulli Sales and Business Development Director, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Super RTL Licensing, die als internationale Benchmark des 3rd-Party-Franchise-Managements eine exzellente Reputation in der DACH-Region genießen. In Frankreich konnte Gulli bereits eine starke Erfolgsbilanz als Marken-Accelerator entwickeln und Formate erfolgreich ausbauen. Durch die gemeinsame Partnerschaft mit Super RTL Licensing und deren Expertise in der Lizenzvermarktung ist es uns so möglich einen erheblichen Mehrwert im französischen Lizenzmarkt hervorzubringen.“ Laut der Mitteilung ist «Dino Ranch» von Boat Rocker die erste IP, die in die strategische Partnerschaft integriert wird und zukünftig durch ein Lizenzprogramm beidseitig vermarktet wird. Demnach konnte Jazwares als globaler Master Toy Partner gewonnen werden.