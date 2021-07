Promi-Ausgabe von «Hot oder Schrott» überzeugt bei VOX

Quotennews

Trotz einer Wiederholung durfte der Sender mit dem Ergebnis zufrieden sein. Kabel Eins hatte mit «Trucker Babes» einen deutlich schwierigeren Start.



In der Wiederholung der Dokusoapwurden Produkte wie ein elektrischer Fischenthäuter, ein Massagehelm oder ein 4in1-Tramplolin getestet. In dieser Ausgabe wagten sich unter anderem Malena Müller, Janine Pink, Frauke Ludowig, Thorsten Legat, Ross Anthony, Ralf Moeller, die Effenbergers und die Wollersheims an den Produkttest. Vor zwei Wochen hatte das Format zuletzt 1,07 Millionen Fernsehende überzeugt und somit einen passablen Marktanteil von 4,5 Prozent eingefahren. Die 0,58 Millionen Jüngeren ergatterten sogar eine hohe Quote von 9,1 Prozent.Mit der gestrigen Folge landete VOX auf einem recht ähnlichen Niveau. 1,09 Millionen Zuschauer sorgten für einen soliden Marktanteil von 4,6 Prozent, welcher sich nur knapp unter dem Senderschnitt befand. Erneut schalteten 0,58 Millionen der Umworbenen ein, so dass hier starke 9,7 Prozent Marktanteil gemessen wurden. Das Magazinerhöhte mit 0,75 Millionen Interessenten auf sehr gute 6,9 Prozent. Die 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen ergatterten eine herausragende Quote von 12,4 Prozent.Kabel Eins sendete ebenfalls Wiederholungen zweier Episoden der Dokusoap. Zunächst landeten die 0,66 Millionen Fernsehenden bei mäßigen 2,4 Prozent Marktanteil. Auch 0,21 Millionen Jüngere und 3,1 Prozent Marktanteil stellten ein maues Ergebnis dar. Mit der zweiten Folge vergrößerte sich das Publikum auf 0,52 Millionen Neugierige sowie 0,19 Millionen Werberelevante. Nun wurden gute Werte von 3,6 sowie 5,0 Prozent verbucht.