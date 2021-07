«Trautmann»: Das Erste punktet auch am EM-freien Montag mit Fußball

Quotennews

Der Film über Bert Trautmann war die beliebteste Sendung beim jungen Publikum am Montagabend.

Am Montagabend setzte Das Erste auf den Filmim Rahmen der „SommerKino im Ersten“-Ausstrahlung. Der Film dreht sich um den deutschen Torwart Bert Trautmann, der in England für Manchester City über 500 Spiele absolvierte und dabei zum gefeierten Helden avancierte. Das Biopic mit David Kross in der Hauptrolle wollten sich 4,49 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, was guten 16,2 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. 0,90 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten den von Marcus H. Rosenmüller inszenierten Film. Die Einschaltquote in dieser Gruppe lag bei fantastischen 12,9 Prozent – kein anderes Programm konnte zur besten Sendezeit mehr junge Zuschauer anlocken.Im Anschluss an den fast zweistündigen Film zeigte der öffentlich-rechtliche Sender die begleitende Dokumentation. Für die 30-minütige Doku von Jan-Dirk Bruns und János Kereszti interessierten sich im Anschluss noch 3,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den Jungen blieben 0,66 Millionen dran. Die Sehbeteiligungen beliefen sich auf 16,7 und 10,9 Prozent.Ab 22:35 Uhr informierten dienoch 2,32 Millionen Interessierte. Die Marktanteile fielen auf weiterhin gute 12,6 und 10,8 Prozent. Am späteren Abend folgten dann die Dokumentationenund, die noch auf Reichweiten von 0,89 und 0,47 Millionen kamen. Die Marktanteile sanken auf 6,7 und 5,5 Prozent. Bei den jüngeren Sehern wurden noch 6,3 und 5,1 Prozent ermittelt.