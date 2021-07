Neuer «Nord bei Nordwest»-Film in der Mache

TV-News

Ein neuer Film der «Nord bei Nordwest»-Reihe wird gedreht, diesmal dreht sich alles um einen mysteriösen Mord und skrupellosen Medikamenten-Schmuggel.

«Wilde Hunde», so heißt der mittlerweile 18. Film der Krimi-Reihe «Nord bei Nordwest», dessen Dreharbeiten noch bis Ende Juli 2021 andauern. Gedreht wird in Schleswig-Holstein sowie in Hamburg und Umgebung mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse. In dem neuen Film der Reihe werden unter anderem ein Mord aufgeklärt sowie ein skrupelloser Medikamenten-Schmuggel aufgedeckt. Noch dazu muss sich auch noch Marleen Lohse als Tierärztin Jule Christiansen mit einem Hundehasser beschäftigen.Inhaltlich muss sich Hauke Jacobs nicht nur als Kommissar, sondern auch als Tierarzt und Tierretter beweisen, um gleich mehrere Fälle zu lösen. Eine Spur in der Mordermittlung zum Tod des Denunzianten Frank Schuster führt Hauke und Hannah zur örtlichen Hundepension von Kai Schwarz. Derweil muss Jule in der Gemeinschaftspraxis Jacobs-Christiansen die Hündin von Herbert Winter notoperieren. Das Tier hatte offenbar todbringende Köder gefressen. Jule und Winter suchen nach Hinweisen, wer diese Köder ausgelegt haben könnte. Dabei kommt Jule ein Verdacht.Die Regie des neuen Krimis führt erstmalig Christiane Balthasar, die jede Menge Erfahrung mit in die «Nord bei Nordwest»-Produktion mitbringt. Das Drehbuch schrieb Holger Karsten Schmitt und die Leitung der Produktion hat Claudia Schröder. Die Redaktion haben Patrick Poch im NDR und Katja Kirchen in der ARD Degeto.