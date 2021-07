Die Halbfinals der «Euro 2020» stehen fest

Quotennews

Nach den gestrigen Spielen zwischen England und der Ukraine, sowie Tschechien gegen Dänemark stehen die Halbfinals des Turniers fest.

Um 18:00 Uhr startete gestern die dritte Viertelfinal-Partie mit dem Spiel Tschechien gegen Dänemark im Ersten. Die Vorberichte ab bereits 17:00 Uhr verfolgten 2,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wobei sich 0,64 Millionen hiervon der Zuschauergruppe zwischen 14 und 49 Jahren zuordnen ließen. Die Marktanteile lagen zu dieser Zeit bei 21,9 Prozent insgesamt und 24,7 Prozent Anteil am Markt der Jüngeren. Den Sieg der Dänen verfolgten schließlich ab 18:00 Uhr 7,18 Millionen Zuschauer insgesamt und die Zahl der Jüngeren steigerte sich auf 2,14 Millionen. Somit stiegen auch die Marktanteile des dritten Viertelfinals auf insgesamt 40,8 Prozent und 50,2 Prozent bei den Jüngeren. Keine schlechten Werte, jedoch sorgte bei der «Euro 2016» das entsprechend dritte Viertelfinale mit noch Deutscher Beteiligung damals für sichtlich bessere Werte. Damals konnte sich das Erste auf 28,32 Millionen Zuschauer verlassen und notierte glorreiche 11,08 Millionen Jüngere.Im Anschluss an die Partie folgte die Partie zwischen der Ukraine und dem deutschen Achtelfinal-Gegner England. Die Three Lions gewannen fulminant durch einen Doppelpack von Harry Kane und die Tore von Jordan Henderson und Harry Maguire mit 4:0. Aus Quotensicht war das letzte Viertelfinale der «Euro 2020» für das Erste ein ordentlicher Erfolg, denn es konnten 8,5 Millionen Zuschauer insgesamt gemessen werden. Hiervon ließen sich 3,19 Millionen Zuschauer der jüngeren Zuschauergruppe zuordnen und es ergab sich ein entsprechender Marktanteil von 48,7 Prozent. Insgesamt landete die Partie bei 34,1 Prozent Marktanteil.Erneut zeigt sich, dass das letzte Viertelfinale der «Euro 2016» deutlich besser ankam und das ZDF damals auf 18,93 Millionen Zuschauer zählen konnte. Jüngere waren damals 8,25 Millionen mit vor den Bildschirmen. Nichtsdestotrotz stehen für kommenden Dienstag und Mittwoch nun die Halbfinal-Paarungen fest und die Zuschauer können sich auf Italien gegen Spanien (im Ersten) und England gegen Dänemark (im ZDF) freuen. Beide Spiele werden um 21:00 Uhr angepfiffen.