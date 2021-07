Enttäuschender Abend für Sat.1 mit Rankingshow und «Genial daneben»

Quotennews

Kein einziges Programm, das am Freitag auf dem Sender ausgestrahlt wurde, überzeugte über eine Million Fernsehende.



Die Rankingshowdrehte sich am gestrigen Abend um Duos – egal ob Geschwister, Oma und Opa oder Verliebte. Mit dabei war ein Hochzeittanz, der nicht ganz lief wie geplant oder der ein oder andere Streich am Partner. Erstausgestrahlt wurde die Folge bereits im Jahr 2018. Damals reichten 1,40 Millionen Fernsehende für einen annehmbaren Marktanteil von 5,0 Prozent. Bei den 0,70 Millionen Umworbenen wurde eine gute Quote von 8,7 Prozent gemessen.Am gestrigen Abend hielt der Sender jedoch beinahe nur die Hälfte des Publikums vor dem Bildschirm. Mit 0,75 Millionen Zuschauern stürzte das Format folglich auf einen schwachen Marktanteil von 2,8 Prozent ab. Die Reichweite sank auch in der Zielgruppe auf 0,24 Millionen Jüngere. Übrig blieb hier nicht mehr als eine ernüchternde Sehbeteiligung von 3,4 Prozent.Auchbrachte keinen Schwung in den Abend, sondern stürzte auf einen neuen Tiefstwert hinab. 0,47 Millionen Fernsehenden reichten gerade einmal für eine miserable Quote von 2,1 Prozent. Die 0,22 Millionen Werberelevanten landeten ebenfalls nur bei niedrigen 3,4 Prozent Marktanteil. Der Abend ging mit der Showzu Ende, welche mit 0,24 Millionen Interessenten und enttäuschenden 2,5 Prozent nichts mehr retten konnte. Die 0,10 Millionen Jüngeren erzielten eine minimale Steigerung auf weiterhin schwache 3,6 Prozent.