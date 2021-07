«Unentdeckt»: Crime + Investigation Play startet neues Format

TV-News

Mit düsteren Serien- und Doku-Highlights geht Crime + Investigation Play den September.

Neues für die Zuschauer von Crime + Investigation Play gibt es am 28. September mit 52 neuen halbstündigen Episoden von «Unentdeckt – Mörder unter uns». Darin handelt jede Folge von einer Mordermittlung, in der die Beamten am Anfang zunächst vor vielen Fragen stehen. Mit modernen Technologien werden dann kleinste Spuren analysiert, ausgewertet und in die Überlegungen der Ermittler mit einbezogen. Oft führt sie die spektakuläre und aufwändige Spurensuche dabei an Lokalitäten, die ein bloßer Blick auf den Tatort nicht hervorgebracht hätte. Immer wieder findet sich der Täter allerdings näher als vermutet. Die Doku-Reihe «Unentdeckt – Mörder unter uns» stellt diese Fälle in den Fokus. Bei den Ermittlungen müssen sich die Beamten dabei auch oft mit widersprüchlichen Aussagen, Lügen oder gar Intrigen auseinandersetzen.Weitergeführt werden zum einen die Hunde-Show «Top Dog – Wettkampf der Einsatzhunde», worin in jeder Folge fünf Teams aus Herrchen und Hund gegeneinander antreten, um sich ein Preisgeld in Höhe von zigtausend Dollar zu sichern. Neben vier Teams der US-amerikanischen Polizeihundestaffel tritt auch ein ziviles Team an. In jeweils drei von Curt Menefee moderierten Runden müssen sie dann ihre Schnelligkeit, Geschicklichkeit und ihr Teamwork unter Beweis stellen und zahlreiche Aufgaben lösen. Zum anderen wird auch die vierteilige Doku-Reihe «Charles Manson – Dunkles Vermächtnis» beibehalten. In insgesamt vier einstündigen Episoden werden die Zuschauer auf eine 16-monatige Reise mit Jason Freeman, dem Enkelsohn von Charles Manson mitgenommen. Er ist auf der Suche nach Antworten und versucht mit dem Erbe als Mansons Enkel Frieden zu schließen.Was man sich noch einmal vor dem 8. September anschauen kann, ehe sie aus dem Programm fliegt, ist die einstündige Doku «The Untold Story», in der das mysteriöse Verschwinden von Hanah Upp untersucht wird. Die 32-jährige Lehrerin aus Oregon verschwand 2017 spurlos auf den amerikanischen Jungferninseln in den chaotischen Tagen zwischen zwei Hurrikans der Kategorie fünf. Es werden Hannahs letzte Schritte verfolgt und mit Freunden und Verwandten gesprochen, die nach wie vor nach ihr suchen.