Der neue KIKA-Themenschwerpunkt «Freundschaft»

Anlässlich der Themenwelt «Freundschaft» bei KIKA, sendet der Sender im Zeitraum vom 6. bis zum 24. September jede Menge Highlights mit dem Schwerpunkt Freundschaft.

Freunde treffen und sozialen Kontakt fördern ist ein wichtiger Bestandteil der Kindheit, aber auch im späteren Leben essenziell. Daher zeigt KIKA , der Kinderkanal von ARD und ZDF , im diesjährigen Themenschwerpunktvom 6. bis zum 24. September, alle Freundschafts-Highlights, die die KIKA-Plattformen zu bieten haben.Ab dem 6. September macht die sechsteilige Doku-Reihe, über den Bestand von Internetfreundschaften im ZDF um 19:25 Uhr, den Auftakt der Highlights. Am 18. September nimmt anschließenddas Wort Freundschaft um 19:25 Uhr im BR unter die Lupe. Am Tag darauf wird im-Magazin über Freundschaften gesprochen, die ganze Landesgrenzen trennen und am 21. September stellt sich dann Eric Mayer im-Magazin des ZDF die Frage: „Warum findet man die eine Person sympathisch, die andere aber nicht?“Über tierische Freundschaften handelt die Sendung «Anna und die wilden Tiere» am 22. September im BR und wie Freundschaften im Sport aussehen, wird in «Die Sportmacher» am 23. September geklärt. Vom 20. bis 23. September treten beimum 20:00 Uhr drei Promi-Freundespaare in verschiedenen Sport- und Vertrauens-Challenges gegen Jess und Ben an, währendum 20:10 Uhr ganz unterschiedliche Formen von Freundschaft beleuchtet.Zudem beteiligt sich KIKA am #SayHi-Freundschaftsaktion, so werden Kinder und Jugendliche ab dem 18. September um 20:00 Uhr in «KIKA LIVE» dazu aufgerufen zu dem „Freundschaftssong“ zu tanzen und ihre Tanzvideos an kika.de zu senden. Am 19. November soll dann der gemeinsame Tanztag veranstaltet werden, in dem Kinder und Prominente international für Freundschaft und gegen Mobbing tanzen und ihre Choreografien präsentieren.