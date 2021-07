«9/11: EIn Tag in Amerika»: National Geographic gedenkt dem 11. September

TV-News

Zum 20. Jahrestag des 11. September sendet National Geographic die Doku-Serie «9/11: Ein Tag in Amerika».

National Geographic sendet zum 20. Jahrestag der Anschläge in New York, Washington D.C. und Pennsylvania erstmal die sechsteilige Doku-Reihe. Verbildlicht durch Augenzeugenberichte von Rettern und Überlebenden sollen die Geschehnisse des Tages Minute für Minute rekonstruiert werden und so ein mitreisendes Gesamtbild der damaligen Situation entstehen. Die Reihe entstand in Zusammenarbeit mit dem 9/11 Memorial Museum und bietet daher tiefe und umfassende Einblicke in die damaligen Geschehnisse.Die Dokumentary wurde von der Produktionsfirma 72 Films in Zusammenarbeit mit den Emmy- und Acadamy Award-Preisträgern Dan Lindsay und T.J. Martin entwickelt und produziert. Im Rahmen des Tribeca Film Festivals wurde die erste Episode, «First Response», prämiert. Das Team rund um die Produktion sichtete für die Doku-Reihe insgesamt 951 Stunden zum Teil bisher unveröffentlichtes Archivmaterial und schaffte so ein siebenstündiges Bild über diesen schicksalhaften Tag der Geschichte. Über drei Jahre zeichneten die Filmemacher 235 Stunden Interview-Material mit insgesamt 54 Augenzeugen auf, welche in erster Linie dazu dienen sollen, eine ausführliche und chronologische Geschichte des 11. Septembers nachzuerzählen.„Wir wissen alle noch genau, wo wir am 11. September 2001 waren. Neben all dem Chaos, den Schicksalen und der Trauer erinnern wir uns aber auch an die unglaublichen Heldentaten, die Selbstlosigkeit und die Menschlichkeit, die an diesem Tag überall zu beobachten waren“, erklärt Courteney Monroe, Präsidentin, National Geographic Content. „Mit dieser Serie möchten wir diese Geschichten für die Ewigkeit festhalten und das authentische, fesselnde Storytelling von National Geographic fortsetzen, das eine tiefere Bedeutung hinter wichtigen historischen Ereignissen zeigt.“- Episode 1: am 2. September um 20.10 Uhr in Spielfilmlänge- Episode 2 und Episode 3: am 3. September um 20.10 Uhr- Episode 4 und Episode 5: am 4. September um 20.10 Uhr- Episode 6: am 6. September um 20.10 UhrWahlweise sind alle Episoden im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung verfügbar. Alle sechs Folgen sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.